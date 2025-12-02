В Ташкенте обсудили роль Ассоциации союзов писателей БРИКС и Литературной премии БРИКС в международном культурном диалоге

24 ноября 2025 года в Ташкенте прошёл круглый стол «Международный культурный диалог и распространение традиционных духовно‑нравственных ценностей через художественное слово», организованный Ташкентской и Узбекистанской епархией Русской Православной Церкви в рамках международной выставки‑форума «Радость слова».

Ключевыми темами обсуждения стали роль художественного слова в укреплении межкультурного диалога и сохранении традиционных духовно‑нравственных ценностей, а также значение Ассоциации союзов писателей БРИКС и Литературной премии БРИКС как инструментов поддержки переводов, книгоиздания и развития связей между литературными сообществами стран объединения.

Модератором встречи выступил поэт, генеральный координатор Ассоциации писателей БРИКС, сопредседатель BRICS Literature Network Вадим Терёхин. Он рассказал о создании Литературной сети БРИКС (BRICS Literature Network), учреждённой в рамках форума БРИКС «Традиционные ценности», прошедшего в сентябре этого года в Национальном конгрессе Бразилии. На форуме конгрессмены, писатели, бизнесмены и дипломаты обсуждали духовно‑нравственную основу, общую для стран объединения, и её роль в сближении народов.

Отдельное внимание Терёхин уделил Литературной премии БРИКС и её значению для мирового писательского сообщества:

«Литературная премия БРИКС позволяет нам сделать то, что невозможно в одиночку: наладить системный перевод книг друг друга, поддержать издание качественной художественной литературы, организовать встречу писателя и читателя через границы и языки. Художественное слово в таком формате становится не просто текстом, а живым мостом между народами, который помогает сохранять традиционные ценности, но при этом быть услышанными в самом широком международном контексте».

Участники круглого стола сошлись во мнении, что Ассоциация союзов писателей БРИКС и Литературная премия БРИКС формируют новую архитектуру международного культурного взаимодействия. Эти инициативы помогают национальным литературам выходить за рамки внутреннего рынка, находить издательских партнёров, развивать диалог писателей, критиков, переводчиков и читателей, создавая прочный фундамент для глубокого и содержательного межкультурного диалога.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Алексей Ерхов в своём выступлении подчеркнул миротворческий потенциал художественного слова:

«Сегодня, когда мир сталкивается с множеством вызовов, вопросы взаимопонимания, толерантности и сохранения общечеловеческих ценностей становятся как никогда актуальными. В этом контексте художественное слово – литература, поэзия, театр – остаётся универсальным языком, способным преодолевать границы и различия в менталитетах. Через книги и художественные образы мы передаём фундаментальные ценности – доброту, справедливость, любовь к Родине, защиту семьи, милосердие. Ассоциация союзов писателей БРИКС и Литературная премия БРИКС призваны поддерживать переводы и книгоиздание, укреплять связи между нашими литературными сообществами, чтобы этот язык духовных ценностей звучал как можно шире».

Посол отметил, что диалог культур через литературу – это всегда процесс взаимообогащения: знакомясь с произведениями других стран, читатели не только узнают о чужих традициях, но и глубже осмысливают собственную культуру, что особенно важно в мире, «часто раздираемом противоречиями».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников акцентировал внимание на схожести вызовов, стоящих перед странами – участницами встречи, и значении художественного слова как ответа на эти вызовы:

«Наши страны сталкиваются с многочисленными вызовами, и один из них – сохранение и распространение традиционных ценностей, заложенных в наш культурный код, противодействие деструктивным тенденциям и чуждым идеям. Мы говорим о том, что делает народ крепким изнутри, – о духовно‑нравственных основах, которые связывают поколения, формируют смысл жизни и задают вектор развития общества. Одним из главных каналов передачи этих ценностей всегда было художественное слово – литература, поэзия, театр, кинематограф и, конечно, народные песни, фольклор и народные традиции. Художественное слово сохраняет и передаёт культурную память, становится важным элементом международного культурного диалога и средством народной дипломатии».

Отдельным блоком обсуждения стала роль образования и просветительских проектов в укреплении межкультурного диалога. Особое внимание было уделено деятельности Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена в Узбекистане.

Ректор Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. А. И. Герцена Сергей Тарасов отметил:

«В Герценовском университете учится 26 тысяч человек, из них 6,5 тысячи – иностранные студенты, представляющие более 50 стран мира. Это имеет ключевое значение для продвижения русского языка и русской культуры за рубежом. Наш университет при поддержке Министерства просвещения РФ активно развивает сеть центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. В республике открыто четыре таких центра. Мы реализуем программы дополнительного образования при участии преподавателей вуза. С началом нового учебного года в структуре филиала был создан учебно‑методический центр, деятельность которого направлена на поддержку и развитие преподавания русского языка в Узбекистане».

По словам участников, такие образовательные проекты естественным образом дополняют инициативы БРИКС в литературной сфере, создавая устойчивую инфраструктуру для культурного обмена и развития переводов.

В работе круглого стола также приняли участие митрополит Калужский и Боровский, председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви Климент, митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа и постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В своих выступлениях архиереи подчеркнули значение духовной литературы и книги как «здоровой пищи» для души, помогающей человеку осмыслить веру и жизненный выбор, а также важность сохранения культуры чтения в цифровую эпоху.

Председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент отметил:

«Святейший Патриарх Кирилл особенно беспокоится о том, чтобы люди лучше знали свою веру, во что мы верим. А книга как раз в этом помогает… Труды Святейшего Патриарха Кирилла, представленные здесь, отвечают на актуальные вопросы современности – те вопросы, которые нас волнуют, которые мы должны решать в своей жизни, чтобы наследовать вечность вместе с Богом. И в этом помогает нам чтение Евангелия, чтение книг».

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа и постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви Викентий в своём выступлении подчеркнул значение духовной литературы как основы нравственных ориентиров в многонациональном и многоконфессиональном обществе и отметил, что книги, представленные на форуме «Радость слова», являются «здоровой, хорошей пищей для нашей души, для нашего назидания».

В завершение участники отметили, что сочетание усилий международных писательских объединений БРИКС, дипломатических миссий, образовательных организаций и Церкви создаёт устойчивую инфраструктуру для поддержки традиционных духовно‑нравственных ценностей. Ассоциация союзов писателей БРИКС и Литературная премия БРИКС занимают в этой системе особое место как практические инструменты развития переводов, книгоиздания и межкультурного диалога. Художественное слово при этом выступает не только хранителем исторической и духовной памяти, но и активным участником современного международного общения, связывая народы и поколения на основе общих нравственных ориентиров.