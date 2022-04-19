Стартовали съёмки сериала «Алиби Феникса»

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» объявили о старте работы над проектом «Алиби Феникса». Это еще одна новинка в линейке четырехсерийных детективов выходного дня. Главную роль играет актер Андрей Фролов.

В центре сюжете – история бывшего майора полиции Георгия Белонога. Он живет отшельником на берегу Финского залива в вагончике. Пять лет назад без вести пропал отец Жоры. Местный прокурор быстро закрыл дело о пропаже и объявил его погибшим. Помимо этого, возлюбленная Жоры без объяснения причины внезапно разрывает с ним отношения и уезжает в Москву.

Бывший майор замыкается в себе. Единственный, с кем он может разделить свою боль – верный пес Каспер. Его будет играть настоящий актер БДТ – собака Шанти. В ее графике девять рабочих смен. В съемках также будут задействованы дрессированные волки. В целом проект предполагает много трюков, погонь и перестрелок. Режиссер Дмитрий Аверин уверен, что зрителям понравится остросюжетный детектив.

Спустя пять лет прошлое бывшего майора полиции дает о себе знать. В город приезжает новый прокурор. По стечению обстоятельств им оказывается муж сестры Жоры. На руках у прокурора папка с компроматом на местного авторитета. А тут еще и бывшая возлюбленная возвращается… Героям сериала предстоит сделать непростой выбор между предательством, местью, любовью, спасением друзей и близких. И на кону у каждого — жизнь.

— Мы начали очень интересный проект, поскольку такой формат необычен для Пятого канала. Это не просто детектив, а настоящая шекспировская драма о возмездии. Сериал масштабен и соединяет в себе множество локаций и сложных действий. У нас будут пожары, гонки на мотоциклах, трюки на воде и под водой — будем нырять на дно Ладожского озера. Это совершенно не павильонный проект. И несмотря на остросюжетность, сериал получается очень семейный – ведь у нас в центре внимания две семьи, их взаимоотношения. Один из главных героев – ребенок, что тоже потребует особой внимательности на площадке. В общем, будет горячо! Кстати, одно из первых названий сериала было «Горячий песок» — ведь главный герой живет фактически на пляже Финского залива, – говорит Дмитрий Аверин, режиссер сериала «Алиби Феникса.

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