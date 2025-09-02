VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Столица слушает Рахманинова: на ВДНХ продолжается фестиваль «Музыкальная Москва»

оксана федорова - сергей рахманинов

Последние дни лета на ВДНХ прошли под знаком классической музыки. В рамках благотворительного фестиваля «Музыкальная Москва», организованного Фондом Оксаны Федоровой, гости познакомились с жизнью и творчеством выдающего композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова.

Композитора Сергея Васильевича Рахманинова часто называют «самым русским» в истории музыки. Его судьба и творчество неразрывно связаны с Россией и потому глубоко трогают сердце каждого слушателя. В честь великого композитора на площадке коворкинг-центра НКО на ВДНХ была организована особая программа «Музыкальная Москва Рахманинова», погрузившая посетителей фестиваля в атмосферу рубежа XIX –XX века.

День начался с открытого показа одноименного телефильма. Вместе с режиссером и ведущей фильма, заслуженной артисткой России Оксаной Федоровой зрители отправились в познавательную прогулку по московским местам, связанным с именем композитора. На экране оживали улицы и дома, где Рахманинов жил, учился, давал концерты. Этот телефильм – возможность увидеть Москву такой, как её знал композитор, и вместе с ним вдохновиться ее неповторимым колоритом.

фестиваль сергея рахманинова - вднх

Программа продолжилась захватывающе интересной музыкально-просветительской лекцией «Секреты музыки Рахманинова». Ведущая – музыковед Гюльнара Масляева – пригласила гостей поразмышлять о том, какие тайны скрывает камерно-вокальное творчество композитора. Ведь для Рахманинова романсы – это исповедь души: каждую вокальную миниатюру он превращал в поток искренних чувств, от нежной созерцательности до острого драматизма или пламенного восторга.

Иллюстраторами лекции выступили молодые московские музыканты, лауреаты международных конкурсов Евдокия Руднева, Анжелика Мокроусова и Мария Стрепеткова. В их исполнении романсы Рахманинова звучали как живое признание, наполненное глубиной и теплом. Каждое произведение находило отклик в сердце зала, а проникновенные интонации создавали ощущение, будто сам композитор обращается к слушателям из прошлого. После лекции гости уносили с собой чувства сопричастности и гордости за великое наследие, которое хранит в себе имя Сергея Васильевича Рахманинова.

музыкальная москва рахманинова - фестиваль на вднх

Благотворительный фестиваль «Музыкальная Москва» проводится Фондом Оксаны Федоровой и завершится 4 октября на ВДНХ. Приурочив открытие к юбилею Петра Ильича Чайковского, организаторы запланировали серию вечеров и кинопоказов, посвященных известным русским композиторам, а также празднованию 160-летия Московской консерватории. В программе – уникальные арт-постановки, музыкальные квизы и концерты.

Фото © пресс-служба Фонда Оксаны Федоровой

