Второй сезон «Любопытной Варвары»: спойлер

любопытная варвара - второй сезон
Фото предоставлено пресс-службой ИРИ

В новом сезоне юная сыщица Варвара Смородина вместе со своим напарником по расследованиям Васей, сестрой — гламурной красоткой Зоей, бабушкой — бывшим экспертом-криминалистом и дедушкой — следователем в отставке — на весенние каникулы приезжает в Пятигорск. Здесь Зое предстоит попробовать свои силы в кино, а Варвару ждет множество необычайных и загадочных дел, которые может раскрыть только она. Зловещая «Собака Баскервилей» преследует известного писателя. Вандалы яркими красками расписывают популярные памятники. Необычное преступление случается на съемках картины «Герой нашего времени». Любопытная Варвара снова в деле! И не она одна: теперь у Варвары появилась конкурентка за победу в федеральном конкурсе «Юный сыщик» — такая же любопытная Ангелина Абрикосова.

«Во втором сезоне наши герои немного подросли. И в этот раз у нас будет значительно больше экшена, сложных сцен, добавятся новые персонажи, в том числе и животные. Мы хотим сделать этот проект интересным как для малышей, так и для детей постарше, поэтому дела будут более запутанными, а юмор — чуть более взрослым. Мы все растем вместе с нашими персонажами!» — делится режиссер Юрий Коробейников.

При работе над новым сезоном съемочную группу поджидали трудности. Так, в одной из сцен требовалось участие дрессированной обезьяны, однако животное оказалось старым и ленивым. «Актриса» не хотела ничего делать — пришлось гримировать руку реквизитора под обезьянью лапу. Нелегко было и актерам — для одной из сцен им пришлось освоить самокат.

Съемки второго сезона «Любопытной Варвары» прошли в регионе Кавказские Минеральные Воды. Действие семейного детектива разворачивается в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске ⁠и деревне Элькуш.

«В этом сезоне будут замечательные актеры, интересные расследования и невероятные приключения друзей. Вместе с моей героиней Варварой мы узнали много фактов о великих людях, которые будут интересны и нашим зрителям. Поэтому обязательно смотрите всей семьей второй сезон», — говорит исполнительница главной роли, звезда проекта Полина Айнутдинова.

