Страхи и персонажи фильмов ужасов

В преддверии Хэллоуина пользователи соцсетей активно интересуются героями фильмов ужасов и собственными фобиями. Онлайн-кинотеатр KION совместно с аналитической компанией «Медиалогия» проанализировали поисковые запросы этой осени.

В период с 1 сентября по 20 октября 2025 года аналитики насчитали свыше 100 тысяч запросов в соцсетях, связанных с культовыми монстрами и хоррор-персонажами, а также с различными фобиями — от страха смерти до боязни пауков. Эти два пласта отражают современное восприятие ужаса: люди изучают собственные глубинные страхи и в то же время любят наряжаться любимыми героями из жутких фильмов.

Больше всего внимания перед Хэллоуином получила Уэнздей, героиня знаменитой франшизы «Семейка Аддамс» и сериала «Уэнздей» — запросы о ней насчитывают 28,3 тыс. сообщений. На втором месте — Пеннивайз из вселенной Стивена Кинга «Оно» (20,5 тыс. сообщений), замыкает тройку Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов» (17,4 тыс. сообщений). Также в списке оказались Джейсон Вурхиз из «Пятницы, 13-е», Майкл Майерс из «Хэллоуина», Призрачное лицо из «Крика», Валак из «Заклятия 2», Клоун Арт из «Ужасающего», Кукла Чаки, Аннабель, Кукла Билли из «Пилы» и Самара из «Звонка», которую упоминали 272 раза.

Осенью пользователи также чаще ищут объяснения собственных фобий. Лидером по числу упоминаний стала танатофобия — страх смерти (45,6 тыс. сообщений). Далее идут: акрофобия — страх высоты (14,7 тыс.), арахнофобия — боязнь пауков (6,0 тыс.), аэрофобия — страх полетов (3,9 тыс.), кинофобия — страх собак (3,6 тыс.) и талассофобия — страх глубины (1,7 тыс.). Менее тысячи запросов набрали трипанофобия — страх уколов, астрафобия — страх грома и молнии и офидиофобия — страх змей.