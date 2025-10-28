«Они потрясли мир. Евгений Стеблов. Стеснительный хулиган»

Евгений Стеблов – актер, в которого была влюблена вся страна. Фильмы с его участием пересматривают уже несколько десятилетий. Обаятельный, по-детски веселый и даже немного наивный — на экране. И такой же в жизни. Добрый, всегда готовый прийти на помощь, умеющий дружить. Он легко соглашался на подвиги, но только в профессии. В кадре играл страстные любовные сцены, а за пределами съемочной площадки очень смущался перед девушками и всегда чувствовал себя неуверенно.

В детстве Евгений большую часть времени проводил со своей няней Катериной Васильевной. Вместе они играли и часто ходили на Рижский вокзал ровно к полудню. Каждая такая прогулка была для мальчика настоящим приключением.

Семья Стебловых очень отличалась от других жильцов коммунальной квартиры. Отец постоянно мастерил приемники, однажды собрал телевизор. Стебловы часто ходили в театр. Когда Евгений подрос, начал сам разыгрывать постановки дома. Кукол, которые исполняли роли актеров, он делал своими руками.

После школы юноша объявил родителям, что хочет быть артистом. Родители были против, но в судьбу будущей звезды вмешались три почтенные дамы – бабушка, актриса и педагог Цецилия Мансурова и актриса Екатерина Успенская.

Первые профессиональные успехи Стеблова начались с драмы «Юность наших отцов». Правда, роль была маленькая, и фамилию артиста даже не вписали в титры. Но уже следующая картина принесла молодому человеку всесоюзный успех. После выхода на экраны фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» Евгений проснулся знаменитым. Только вот слава не добавила уверенности. Личная жизнь актера не складывалась. Он постоянно сомневался как в своих чувствах, так и в намерениях избранниц. Все изменилось, когда в жизнь Евгения пришла настоящая любовь – Татьяна.

Со свадьбой пара тянуть не стала. Через два года девушка объявила, что ждет ребенка. Но врачи предупредили: беременность и роды слишком опасны для девушки с пороком сердца. Несмотря на риски, она решила выносить малыша. Сына назвали Сергеем.

Судьба отмерила Евгению и Татьяне 38 лет счастья. В 2010 году любовь всей его жизни умерла от сердечного приступа. А через четыре месяца сын Стеблова сообщил, что покидает мирскую жизнь…

После смерти любимой артист снова пытался построить семью, женился во второй раз, но счастливой жизни не получилось. Впустить в свое сердце другую женщину Стеблов так и не смог.

Сейчас он иногда снимается в кино. Раз в месяц выходит на сцену родного театра Моссовета. С 2015 года ведет курс актерского мастерства в Институте театрального искусства имени Иосифа Кобзона и с удовольствием делится своим опытом с будущими актерами.

Обаятельный Саша Шаталов из фильма «Я шагаю по Москве» — это давно успешный, уверенный в себе мужчина, преподаватель и мастер своего дела. Но в глубине души он по-прежнему стеснительный хулиган, который мечтает о любви.