«Судьба на двоих»: в Москве провели первое мероприятие в рамках проекта, посвященного 100-летию н.а. СССР Людмилы Ивановны Касаткиной

22 февраля, день памяти замечательной актрисы, потрясающей женщины, народной артистки СССР Людмилы Касаткиной.

Артистка похоронена на Новодевичье кладбище рядом с мужем, режиссером Сергеем Николаевичем Колосовым. Тринадцать лет прошло с их кончины, но творческое наследие, тронувшее сердца миллионов зрителей, живо и продолжает покорять всех, кто с ним соприкасается.

Почтить память Народной артистки и возложить цветы к памятнику, посвящённому вечной любви Сергея Николаевича и Людмилы Ивановны пришли родственники, друзья, общественные деятели, и ученики.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Судьба на двоих», приуроченного к 100-летию Народной артистки СССР Людмилы Ивановны Касаткиной.

«В 2025 году исполняется 100 лет со дня рождения Народной артистки СССР Людмилы Ивановны Касаткиной, ее артистизм и яркая индивидуальность до сих пор восхищают зрителей. Мы делаем этот проект, чтобы напомнить о великой женщине, актрисе, педагоге, музе режиссера Сергея Николаевича Колосова, матери музыканта и композитора Алексея Колосова, бабушке режиссера Анны Колосовой», — рассказывает Галина Мерзликина, руководитель проекта.

Людмила Касаткина родилась 15 мая 1925 г. в селе Володарское Смоленской области. Когда девочке было три года семья переехала в Москву. До пятнадцати лет она занималась на хореографическом отделении Московской оперной студии им. Шацкого, параллельно выходя в кордебалете Большого театра. Несколько лет занятий балетом сыграли огромную, возможно, решающую роль в ее жизни. Она начала слушать и понимать классическую музыку, а также погрузилась в мир театра, увидела оперные спектакли, стала общаться с людьми искусства. Она училась упорно тренироваться, осваивала сценическое движение и танец. В 1943 г. поступила после первого же тура в ГИТИС на курс И.Раевского и Г.Конского. На прослушивании она читала одну из «Итальянских сказок» Горького. Приемную комиссию возглавлял великий мхатовский актер Михаил Тарханов. Актриса вспоминала, что ее слушали очень внимательно, а когда девушка закончила читать, то увидела, что у некоторых членов комиссии на глазах блестели слезы. По окончании института в 1947 г. принята в труппу Театра Советской (Российской) Армии. Первый большой успех на сцене Касаткиной принесла роль Катарины в спектакле «Укрощение строптивой». За пятьдесят восемь лет, проведенных в Театре Армии, Людмила Касаткина сыграла 60 ролей.

Дебютировала в кино в 1955 г. в фильме «Укротительница тигров». Режиссеры Надежда Кошеверова и Александр Ивановский увидели ее в спектакле, пришли за кулисы и сказали, что хотят предложить ей кинопробу на эту роль. Актриса не поверила в то, что справится, тем более что уже проходила несколько раз кинопробы, и ее не утвердили. Сказали, что у нее не кинематографическая внешность: слишком круглое лицо, которое невыгодно смотрится на крупных планах. Фильм стал событием года и открыл актрисе путь в большой кинематограф.

В дальнейшем она снялась почти в трех десятках фильмов и 12 из них создано блестящим семейным дуэтом Колосовых. Все экранные образы Л.И.Касаткиной узнаваемы с первого кадра — это и круглоликая блондинка с сияющими огромными глазами Леночка Крылова из фильма «Укротительница тигров» и непокорная Катарина из «Укрощения строптивой», и нежная с красивой русой косой Ольга Семеновна Племянникова из фильма «Душечка» и многие другие. Настоящей сенсацией в 1963 г. стал, показанный в прайм-тайм по центральному телевидению, первый советский многосерийный художественный фильм режиссера Сергея Колосова «Вызываем огонь на себя», где был показан подвиг отважной разведчицы Ани Морозовой в исполнении Людмилы Касаткиной. Это событие положило начало эре сериалов и стало настоящим прорывом в мире советского кинематографа и телевидения. Сам С.Н.Колосов прошел две войны (Финскую и ВОВ), он видел не только горе и страдания людей, но и их невероятную стойкость, духовную силу, любовь к Родине. Конечно, пережитое и увиденное было отражено на кино и теле экранах. Было снято несколько фильмов, посвященных войне «Помни имя свое», «Мать Мария» и др., ставших киноклассикой.

С 1979 по 1993 год Людмила Касаткина преподавала в ГИТИСе. Вместе с мужем Сергеем Николаевичем Колосовым она руководила собственной актерской мастерской. Среди их учеников были Народная артистка России Евгения Добровольская, Заслуженные артисты России Алиса Богарт, Михаил Богдасаров, Роман Радов, Игорь Рощин и другие артисты. Так же преподавала в Смоленском государственном институте искусств.

Семейный союз Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова был невероятно прочным. Они прожили вместе 60 лет и ушли из жизни тоже почти вместе — в феврале 2012 года, а с ними ушла целая эпоха в отечественном кинематографе. Уникальность этого союза не перестает удивлять не только людей искусства. Эта пара являет собой настоящий образец служения искусству, своей Родине и пример традиционных ценностей семьи.

«Театр дарит счастье вечно искать путь к правде. За эту трудную близость с правдой человеческой жизни я навсегда люблю театр», — говорила Людмила Ивановна.

В рамках проекта запланирован ряд мероприятий, первым из которых стал День памяти – 22 февраля. Всего запланировано более 15 мероприятий, включая выставки, мастер-классы, творческие вечера, ретроспектива фильмов.

Организаторы мероприятий:

Центр международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни». Центр 10 лет организовывает проекты, объединяющие представителей культуры, бизнеса и власти для популяризации культуры народов России, восстановления традиций меценатства, благотворительности и социального служения на благо страны.

Фонд поддержки деятелей культуры, науки и спорта им. Народных артистов СССР Л.И. Касаткиной и С.Н. Колосова создан в 2021 году с целью сохранения памяти о жизни и творчестве Людмилы Ивановны Касаткиной и Сергея Николаевича Колосова, а также оказания помощи и поддержки деятелям культуры, науки и спорта, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Проект «Судьба на двоих» подготовлен при поддержке Грантов Мэра Москвы.

Руководитель проекта Галина МЕРЗЛИКИНА