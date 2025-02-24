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«Судьба на двоих»: в Москве провели первое мероприятие в рамках проекта, посвященного 100-летию н.а. СССР Людмилы Ивановны Касаткиной

editor
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людмила касаткина
Народная артистка СССР Людмила Касаткина. Фото из семейного архива Колосовых

22 февраля, день памяти замечательной актрисы, потрясающей женщины, народной артистки СССР Людмилы Касаткиной.

Артистка похоронена на Новодевичье кладбище рядом с мужем, режиссером Сергеем Николаевичем Колосовым. Тринадцать лет прошло с их кончины, но творческое наследие, тронувшее сердца миллионов зрителей, живо и продолжает покорять всех, кто с ним соприкасается.

Почтить память Народной артистки и возложить цветы к памятнику, посвящённому вечной любви Сергея Николаевича и Людмилы Ивановны пришли родственники, друзья, общественные деятели, и ученики.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Судьба на двоих», приуроченного к 100-летию Народной артистки СССР Людмилы Ивановны Касаткиной.

«В 2025 году исполняется 100 лет со дня рождения Народной артистки СССР Людмилы Ивановны Касаткиной, ее артистизм и яркая индивидуальность до сих пор восхищают зрителей. Мы делаем этот проект, чтобы напомнить о великой женщине, актрисе, педагоге, музе режиссера Сергея Николаевича Колосова, матери музыканта и композитора Алексея Колосова, бабушке режиссера Анны Колосовой», — рассказывает Галина Мерзликина, руководитель проекта.

Людмила Касаткина родилась 15 мая 1925 г. в селе Володарское Смоленской области. Когда девочке было три года семья переехала в Москву. До пятнадцати лет она занималась на хореографическом отделении Московской оперной студии им. Шацкого, параллельно выходя в кордебалете Большого театра. Несколько лет занятий балетом сыграли огромную, возможно, решающую роль в ее жизни. Она начала слушать и понимать классическую музыку, а также погрузилась в мир театра, увидела оперные спектакли, стала общаться с людьми искусства. Она училась упорно тренироваться, осваивала сценическое движение и танец. В 1943 г. поступила после первого же тура в ГИТИС на курс И.Раевского и Г.Конского. На прослушивании она читала одну из «Итальянских сказок» Горького. Приемную комиссию возглавлял великий мхатовский актер Михаил Тарханов. Актриса вспоминала, что ее слушали очень внимательно, а когда девушка закончила читать, то увидела, что у некоторых членов комиссии на глазах блестели слезы. По окончании института в 1947 г. принята в труппу Театра Советской (Российской) Армии. Первый большой успех на сцене Касаткиной принесла роль Катарины в спектакле «Укрощение строптивой». За пятьдесят восемь лет, проведенных в Театре Армии, Людмила Касаткина сыграла 60 ролей.

Дебютировала в кино в 1955 г. в фильме «Укротительница тигров». Режиссеры Надежда Кошеверова и Александр Ивановский увидели ее в спектакле, пришли за кулисы и сказали, что хотят предложить ей кинопробу на эту роль. Актриса не поверила в то, что справится, тем более что уже проходила несколько раз кинопробы, и ее не утвердили. Сказали, что у нее не кинематографическая внешность: слишком круглое лицо, которое невыгодно смотрится на крупных планах. Фильм стал событием года и открыл актрисе путь в большой кинематограф.

В дальнейшем она снялась почти в трех десятках фильмов и 12 из них создано блестящим семейным дуэтом Колосовых. Все экранные образы Л.И.Касаткиной узнаваемы с первого кадра — это и круглоликая блондинка с сияющими огромными глазами Леночка Крылова из фильма «Укротительница тигров» и непокорная Катарина из «Укрощения строптивой», и нежная с красивой русой косой Ольга Семеновна Племянникова из фильма «Душечка» и многие другие. Настоящей сенсацией в 1963 г. стал, показанный в прайм-тайм по центральному телевидению, первый советский многосерийный художественный фильм режиссера Сергея Колосова «Вызываем огонь на себя», где был показан подвиг отважной разведчицы Ани Морозовой в исполнении Людмилы Касаткиной. Это событие положило начало эре сериалов и стало настоящим прорывом в мире советского кинематографа и телевидения. Сам С.Н.Колосов прошел две войны (Финскую и ВОВ), он видел не только горе и страдания людей, но и их невероятную стойкость, духовную силу, любовь к Родине. Конечно, пережитое и увиденное было отражено на кино и теле экранах. Было снято несколько фильмов, посвященных войне «Помни имя свое», «Мать Мария» и др., ставших киноклассикой.

С 1979 по 1993 год Людмила Касаткина преподавала в ГИТИСе. Вместе с мужем Сергеем Николаевичем Колосовым она руководила собственной актерской мастерской. Среди их учеников были Народная артистка России Евгения Добровольская, Заслуженные артисты России Алиса Богарт, Михаил Богдасаров, Роман Радов, Игорь Рощин и другие артисты. Так же преподавала в Смоленском государственном институте искусств.

Сергей Колосов и Людмила Касаткина
Сергей Колосов и Людмила Касаткина. Фото из семейного архива Колосовых

Семейный союз Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова был невероятно прочным. Они прожили вместе 60 лет и ушли из жизни тоже почти вместе — в феврале 2012 года, а с ними ушла целая эпоха в отечественном кинематографе. Уникальность этого союза не перестает удивлять не только людей искусства. Эта пара являет собой настоящий образец служения искусству, своей Родине и пример традиционных ценностей семьи.

«Театр дарит счастье вечно искать путь к правде. За эту трудную близость с правдой человеческой жизни я навсегда люблю театр», — говорила Людмила Ивановна.

В рамках проекта запланирован ряд мероприятий, первым из которых стал День памяти – 22 февраля. Всего запланировано более 15 мероприятий, включая выставки, мастер-классы, творческие вечера, ретроспектива фильмов.

Организаторы мероприятий:

  • Центр международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни». Центр 10 лет организовывает проекты, объединяющие представителей культуры, бизнеса и власти для популяризации культуры народов России, восстановления традиций меценатства, благотворительности и социального служения на благо страны.
  •  Фонд поддержки деятелей культуры, науки и спорта им. Народных артистов СССР Л.И. Касаткиной и С.Н. Колосова создан в 2021 году с целью сохранения памяти о жизни и творчестве Людмилы Ивановны Касаткиной и Сергея Николаевича Колосова, а также оказания помощи и поддержки деятелям культуры, науки и спорта, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Проект «Судьба на двоих» подготовлен при поддержке Грантов Мэра Москвы.

Руководитель проекта Галина МЕРЗЛИКИНА

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