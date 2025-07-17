Суздальская медовуха: организаторы фестиваля «Вкусы России» рассказывают о брендах-участниках

Совсем скоро на ВДНХ, состоится гастрономический фестиваль «Вкусы России 2025». Организаторы фестиваля делятся с читателями АртМосковии информацией о брендах-участниках и продуктах, которые будут представлены, вкус и качество которых смогут оценить жители и гости столицы уже в августе месяце.

Публикацией об истории Суздальской медовухе, традициях и рецептах мы начинаем свой рассказ.

Безалкогольная медовуха города Суздаля — уникальный продукт. Помимо запоминающегося и яркого вкуса, медовуха славится содержанием огромного количества важных для организма витаминов. Суздальскую медовуху, а также другие блюда регионов нашей страны можно будет попробовать на фестивале «Вкусы России 2025», в августе на ВДНХ. Организаторы поделились, как создавался этот уникальный напиток издавна на Руси, и как производят его сейчас.

Из мёда на Руси делали множество разных напитков: медовину, медовуху ставленную (медовое вино), варёную медовуху и медовое пиво. Мёд придаёт напитками противовоспалительные, противоаллергические свойства, а растительные компоненты усиливают и дополняют их. Помимо мёда в состав медовухи могут входить различные натуральные ингредиенты: ягоды, травы, специи, благодаря чему она приобретает множество полезных свойств. Медовуха помогает бороться с простудными заболеваниями, способствует укреплению иммунитета, восполнению энергии и жизненных сил, препятствует развитию атеросклероза и сердечных заболеваний. Напиток разрешён к употреблению и детям, при условии, что у ребёнка нет аллергии на мёд.

История медового напитка

Широкое распространение безалкогольная суздальская медовуха получила в средние века. Это был любимый всеми напиток: её пили и простолюдины, и цари.

В XIX веке город Суздаль Владимирской области стал центром производства безалкогольной медовухи в стране.

В советское время после войны был организован туристический маршрут «Золотое кольцо», который проходил через Суздаль. Тогда и было решено возродить мёдоварение для привлечения туристов. А в 1967 году в Суздале открыли единственный в стране мёдоваренный завод.

Традиционная рецептура

Чтобы получить два литра ароматного напитка по старорусскому рецепту, берут:

Яблочный/вишнёвый/клюквенный сок — 200 мл;

Вода — 1,2 л;

Мёд — 250 г. Для приготовления безалкогольной суздальской медовухи можно использовать любой мёд, однако, нужно учитывать, что именно его вкусовые качества повлияют на вкус самого напитка;

Чёрная смородина или другие кислые ягоды для закваски — 100 г.

Раньше медовуху готовили так: одна часть свежих ягод или сока из них смешивались с двумя частями меда, всё это сбраживалось в больших дубовых бочках, не один раз переливалось в процессе брожения, процеживалось, разливалось по бочонкам, запечатывалось, осмаливалось и закапывалось на несколько лет в землю. Минимальный срок выдержки — 8 лет, но и это считалось «молодым» напитком. А лучшим считалась медовуха с 40–50-летней выдержкой. Иногда в напиток добавляли хмель для ускорения брожения. Такой хмельной мёд готовился быстрее, и через 10 лет его считали созревшим.

Позднее в напиток стали добавлять и другие ингредиенты, например, дрожжи, которые сделали этот процесс более быстрым. Так сформировался классический традиционный рецепт медовухи в городе Суздале. Сейчас приготовление безалкогольной суздальской медовухи длится около трёх месяцев.

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