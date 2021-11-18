«Свадьба Кречинского»: в Театре Российской Армии премьера!

25 ноября 2021 года в 19:30 на экспериментальной сцене Центрального академического театра Российской Армии состоится премьера спектакля «Свадьба Кречинского».

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Александра Сухово-Кобылина. К легендарному произведению не ослабевает интерес: поднятые в нем вопросы остаются актуальными и в XXI веке.

Для режиссера постановки Ани Макеевой – это вторая работа на тему русской свадьбы. Ей интересно исследовать, как в произведениях классической драматургии интерпретируется одно из важнейших событий в жизни каждого. Кто-то вступает в брак по любви, а для кого-то это возможность улучшить свое благосостояние. В новой постановке главный герой – Игрок по жизни. Для Кречинского люди – пешки, и он легко их переставляет по доске судьбы и при необходимости готов скинуть тех, кто ему не нужен. И лишь знакомство с Лидочкой, полной его противоположностью, заставляет взглянуть на этот мир иначе, задуматься и впервые сделать нелегкий выбор – остаться собой или ответить взаимностью.

«Когда я прочитала эту пьесу в первый раз, Кречинский мне показался каким-то ненастоящим. Мне было сложно представить такого персонажа в современном мире. И я восприняла это как вызов. Кто этот человек сейчас? Какая у него система координат?» – рассказывает Аня Макеева, режиссер спектакля.

В ролях: Пётр Кислов (лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот»), заслуженная артистка России Анна Глазкова, заслуженный артист России Игорь Марченко, Сергей Данилевич, Александр Аргос, Екатерина Шарыкина, Мария Швыдко, Денис Дёмин, Роман Радов.

Режиссер спектакля Аня Макеева – студентка Российского государственного института сценических искусств, курс Андрея Могучего. Дебютный спектакль по пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба» был поставлен на сцене Большого драматического театр имени Г.А. Товстоногова. Художник-постановщик – Анастасия Плохих. Композитор – Анастасия Анисимова.

Премьера спектакля 25 и 26 ноября в 19:30, а также 19 декабря в 18:30. Билеты без наценок на сайте театра Российской Армии.

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