Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетил с гастролями столицу Сербии

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представил зрителям Белграда и Будапешта полные сценические версии своих постановок. Международные гастроли коллектива стали возможны благодаря поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по культуре Санкт-Петербурга, а также стремлению театра показать петербургскую вокальную и инструментальную школу.

В рамках 80-летия со дня освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков силами Красной армии и Народно-освободительной армии Югославии коллектив представил оперу «Вампир» Генриха Маршнера 16 октября 2024 года на сцене театра «Мадленианум» в столице Сербии. Театры связывает давняя дружба. В качестве приглашенного режиссера художественный руководитель и основатель «Санктъ-Петербургъ Опера», народный артист России Юрий Александров осуществил две постановки в «Мадлениануме». Сербской публике были представлены опера «Травиата» Дж. Верди (2006 год), а также опера «Паяцы» Р. Леонкавалло (2011 год), которые получили высокую оценку у зрителей, музыковедов и театральных критиков. Кроме того, коллектив «Санктъ-Петербургъ Опера» многократно проводил гастрольные туры в Сербию в 2017, 2019, 2020, 2021, 2024 годах, прошедшие в том числе в рамках 150-летия Национального театра в Белграде и 20-летия театра «Мадленианум», 75-летия Победы над фашизмом и 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

«Можно сказать, что „Санктъ-Петербургъ Опера“ — не просто наши партнеры, они настоящие друзья. Мы сотрудничаем с ними уже более 20 лет, и за последние 7–8 лет наше сотрудничество стало особенно интенсивным. Мы часто встречаемся, и „Санктъ-Петербургъ Опера“ регулярно гастролирует в Белграде. Для нас это большая честь, и белградская публика всегда проявляет огромный интерес к их спектаклям. Их постановки великолепны, и это очень нравится нашей публике», — сказал Андреа Рацков, директор театра «Мадленианум».

15 октября 2024 года в Русском доме для учащихся основной и средней музыкальной школы «Мокраняц» состоялся мастер-класс «Арфа-инструментальные оперные фантазии» директора Международного конкурса юных арфистов «Хрустальный ключ», концертмейстера группы арф оркестра театра «Санктъ-Петербургъ Опера», лауреата международных конкурсов, заслуженной артистки России Елизаветы Александровой.

Фото – Зоран ШКРБИЧ (Zoran Škrbić), театр «Мадленианум»