Масштабные съемки нового сериала «Последний богатырь. Наследие» продолжаются! На этот раз съемочная группа отправилась в экспедицию в Приэльбрусье и Сочи. Среди локаций — Баксанское и Терскольское ущелья, водопад Девичьи косы и перевал Актопрак, гора Чегет и Комсомольское озеро. Онлайн-кинотеатр START делится первыми фото из экспедиции в сказочные места Кабардино-Балкарии и Краснодарского края.

В экспедицию отправились актеры Елена Яковлева, Кирилл Зайцев, Арина Рожкова и Дмитрий Лысенков. На невероятных по красоте локациях провела свои первые съемочные дни и Юлия Пересильд в образе молодой Бабы Яги. Со своей героиней актриса успела познакомиться на съемках фильма «Финист. Первый богатырь».

«Это была уникальная по своей сложности экспедиция, при этом в невероятной красоте Приэльбрусья и Эльбруса. Мы там пережили и дождь, и ветер, и солнце, и холод, но мы это все пережили. И это точно те съемки, которые мы все еще долго будем вспоминать. Отдельное спасибо нашим друзьям из Кабардино-Балкарии, они пришли с такой любовью, так волновались за нас, я такого подключения к процессу еще не встречала никогда», — делится впечатлениями Юлия Пересильд.

Режиссер проекта Антон Маслов, который снял для START хиты «Вампиры средней полосы», «ИП Пирогова» и фильм «Поехавшая», рассказывает, что съемочная группа подбирала локации полтора года: «Каждый день мы проезжали по 800 километров, объехали почти весь Северный Кавказ. До этого я снимал "Поехавшую", у меня был хороший опыт поиска локаций. Но в сказке и в фэнтези очень важно иметь места, где не ступала нога человека. Для меня очень важно показать в проекте разную визуальную фактуру, поэтому мы искали места, которые работают на контрасте: одна серия — в снегах, другая — в сказочном лесу, третья — вся такая мховая и каменистая».

Фото – онлайн-кинотеатр START

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