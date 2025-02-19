«80 дней до Победы». Платформа «Смотрим» запустила масштабный просветительский проект

18 февраля 1945 года. До Дня Победы в Великой Отечественной войне осталось ровно 80 дней. И хотя война, которая навсегда изменила ход истории и затронула судьбу каждой семьи, еще не закончилась, у всех ее участников, и на фронте и в тылу, есть общая надежда на то, что долгожданная Победа – уже близко.

Медиаплатформа «Смотрим» запустила масштабный спецпроект «80 дней до Победы» и посвящает его героическому подвигу тех, кто приближал последний день войны. Каждый день на странице проекта в формате календаря будут открываться новые истории о знаковых событиях тех лет и о людях, их мыслях и чувствах, о тех, кто совершил невозможное.

Зрителей ждут 1000 уникальных архивных кадров Гостелерадиофонда, оцифрованных специально для проекта, 200 военных фильмов и сериалов, 150 документальных картин с редкими военными хрониками, 100 радиоспектаклей и постановок, 50 эксклюзивных интервью и 7 оригинальных сюжетов, снятых специально платформой «Смотрим».

Как развивались события в последние месяцы войны? Где снимались киноленты военных лет? Кто такой на самом деле Рудольф Абель? Что означал стук Ленинградского метронома? Чем закончилась история легендарного Штирлица? Почему «Ночные ведьмы» не брали на задание парашюты? О чем говорила советская женщина-снайпер с женой американского президента? И главное – чьими руками ковалась Победа?

Каждая неделя спецпроекта «80 дней до Победы» будет посвящена определенной теме. Первая неделя начнется в видеоподкастах радио «Маяк» с рассказов о радио военных лет и людях, связанных с ним. Радиоведущий, публицист Сергей Стиллавин и тренер эффективных коммуникаций Александр Романов подробно расскажут, какой вклад радио внесло в дело Победы. Зачем в первые дни войны советские граждане сдавали частные коротковолновые приемники? В каких условиях проводилась мировая радиотрансляция парада 7 ноября 1941 года? Какие города стали особо значимыми для работы радио в военные годы и чьи голоса стали навечно ассоциироваться со сводками с фронта?

Следующая неделя раскроет тему вклада советских разведчиков в приближение Великой Победы. В эксклюзивном интервью полковник Службы внешней разведки в отставке Елена Вавилова расскажет о судьбах советских разведчиц, которые, подобно ей, посвятили свою жизнь службе Родине. Более двадцати лет Елена Вавилова работала разведчицей-нелегалом в США, под именем Трэйси Ли Фоли совмещала быт простой американки, жены и матери и секретную службу в СВР.

Продолжая тему разведчиков, зрители смогут увидеть редкое интервью на японском языке 1967 года с гражданской женой советского разведчика Рихарда Зорге – Ханако Исии. А также послушать многосерийную радиопостановку «Приказано выжить», продолжение истории самого известного советского киноразведчика Максима Исаева, и узнать, что произошло со Штирлицем после того, как в финале «17 мгновений весны» он вернулся из Швейцарии в Берлин. Все главные роли озвучили те же самые актеры, что в фильме: Вячеслав Тихонов подарил свой голос Штирлицу, Леонид Броневой – Мюллеру, а Олег Табаков – Шелленбергу.

Истории женских лиц Победы, судьбы семей, фронтовой юмор, кино и литература – эти и другие темы ждут пользователей в спецпроекте «80 дней до Победы». Каждая перевернутая страница календаря – это не только история конкретных людей, это возможность узнать о победном пути Красной армии в ежедневных хрониках, а также аудиозаписях знаменитого диктора Юрия Левитана, ставшего настоящим голосом Победы.