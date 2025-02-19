«Золотое дно»: начались съемки продолжения сериала по сценарию Сергея Минаева

Онлайн-кинотеатры Иви и START объявляют о старте съемок второго сезона драмы о губительной силе денег «Золотое дно». В новой части семейной саги в борьбу за активы вступают новые игроки, а последние уцелевшие семейные узы грозят разорваться. Станут ли новые конфликты фатальными для компании и семейства Градовых, зритель сможет узнать в новом сезоне.

К своим ролям вернутся актеры Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Наталия Вдовина, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Марина Ворожищева, Валерий Карпов, Виктория Маслова, Юлия Франц, Юрий Насонов и Александр Новин. К касту второго сезона присоединятся и новые лица — Сергей Горошко, Даниил Страхов, Игорь Верник и другие.

Вместе с онлайн-кинотеатрами Иви и START производством сериала занимается продюсерская компания Team Films. Сценарий вновь подготовили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, кресло режиссера, как и в первом сезоне, занял Илья Ермолов, продюсером выступает Теймур Джафаров, а креативным продюсером — Вадим Соколовский, который отвечал за съемки первого сезона.

В новом сезоне для семьи Градовых наступают еще более темные времена: «Галактика» попадает под санкции, и финансовое положение компании стремительно ухудшается. Помимо этого на горизонте появляется новый игрок — Верещагин (Даниил Страхов) — хваткий и жесткий региональный предприниматель, который после ссоры с Градовым-старшим из мести решает «отжать» все активы компании.

«Галактика» как никогда нуждается в руководителе, который возьмет на себя ответственность и сможет найти выход из сложной ситуации. Но только война за это руководящее место никуда не делась, а разногласия и конфликты среди претендентов только усилились. Кто победит в этой грязной и бескомпромиссной борьбе за миллиарды и что будет с заклятым семейным бизнесом?

«На счету нашего сотрудничества с Иви уже есть успешные запуски вторых сезонов популярных сериалов. Второй сезон всегда вызывает особые ожидания у зрителей, и оправдать их — непростая задача. Пример с “13 Клинической” вдохновляет: мы смогли поднять планку и сохранить качество на высоком уровне. В отношении “Золотого дна 2” мы с осторожным оптимизмом смотрим в будущее и ставим перед собой новую планку профессионализма, стремясь сделать второй сезон еще лучше», – говорит продюсер Теймур Джафаров.

«В нашей стране порой кажется, что самые популярные сериалы — это истории про бандитов или маньяков. Но мы выбрали другой путь, и самое ценное для нас — это то, что зрители полюбили наш проект. Это вдохновляет! Именно для вас, наших любимых зрителей, и в свое удовольствие мы делаем второй сезон “Золотого дна”. И сделаем его лучше», – комментирует режиссёр Илья Ермолов.

«Для нас запуск второго сезона “Золотого дна” — это очень радостное событие. Ожидание зрителей — прекрасно, и после выхода первого сезона не было человека, кто бы не спросил бы меня, будет ли продолжение. А теперь я всем могу с уверенностью сказать: да, начали!

Сценарий, литература играет огромную роль — это важно для авторов и еще важнее для актеров. У нас замечательная команда, и все входные данные, идея, сценарий Сергея и Дмитрия Минаевых, позволяют рассчитывать на действительно качественный продукт. И мы, конечно же, в меру наших сил и таланта, постараемся эту задачу выполнить.

Для меня этот проект — больше, чем просто сериал. Это полноценный фильм, где мой герой проживает свою сложную судьбу, а сам сюжет несет ясный и глубокий месседж: нужно оставаться людьми, даже в самых нечеловеческих обстоятельствах. Это основная мысль, которую я хочу донести до зрителя», – рассказывает актёр Алексей Гуськов.

«Вот и настал момент съемок второго сезона проекта «Золотое дно» — ровно спустя два года от начала съемок первого сезона. Если быть откровенным, я не очень люблю вторые, третьи сезоны, потому что, как правило, сценаристы встают на те же рельсы и пытаются повторить первый сезон, что и приводит их в ловушку. Но этого совершенно нельзя сказать про сценарий второго сезона “Золотого дна” — наша история очень сильно расширилась за счет новых персонажей, новых перипетий, она стала масштабнее, интереснее. Мой персонаж Дима Градов будет представлен в новых красках: если первый сезон для него положен на эмоциональные качели, на агрессию, на очень яркое существование, то во втором Дима попытается совладать со своими эмоциями и выйти на новый уровень, стать более сдержанным, более взрослым, превратиться в серьезного бизнесмена. У нас прошло в районе пяти смен — и я уже могу сказать, что мы довольно интересно и многообещающе стартанули. В общем, не буду раскрывать все карты, но мне кажется, что у нас есть все шансы шагнуть еще на ступеньку выше», – делится актёр Павел Попов.