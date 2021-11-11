Театр МОСТ отметит 200-летие Ф.М. Достоевского театральным контекстом

11 ноября 2021 года, в день рождения Фёдора Михайловича Достоевского, Театр МОСТ представляет серию мероприятий, посвященных знаменитому русскому писателю.

В этот день в 19:00 в официальном инстаграм-аккаунте театра состоится прямой эфир с Георгием Долмазяном, режиссёром спектакля «Достоевская. Сны Анны», который расскажет о своей работе – о творческих поисках и сценических находках, вошедших в итоговую версию постановки.

«Мне очень хотелось почтить память классика. Но вместо новой инсценировки его романа я решил сделать постановку о его жизни», — отмечает режиссёр.

В этот же день в 20:00 на платформе «Культура Вконтакте» пройдёт онлайн-трансляция спектакля «Достоевская. Сны Анны».

24 и 25 ноября в 20:00, 15 и 16 декабря в 19:00 на Основной сцене Театра МОСТ (ул. Большая Садовая, 6) пройдут премьерные показы постановки, основанной на мемуарах жены писателя.

«Достоевская. Сны Анны» станет спектаклем-подарком для поклонников русской литературы, спектаклем-поводом к прочтению классических произведений, написанных Ф.М. Достоевским.

Главной героиней постановки стала любимая жена, муза и незаменимый друг писателя — Анна Григорьевна Сниткина. Её роль исполняют шесть актрис — каждая раскрывает характер героини в новых жизненных обстоятельствах. Но будь перед нами вдова писателя или молодая стенографистка Неточка, главным в её жизни всегда был любимый человек, Фёдор Михайлович Достоевский.

«Достоевская. Сны Анны» (16+), 2 часа без антракта.

Автор инсценировки Мила Денёва. Режиссёр – Георгий Долмазян. Художник – Андрей Бутяев. Художник по костюмам – Юлия Бутяева. Композитор – Александр Климашевский.

Театр МОСТ в Инстаграм – @teatremost.

Ссылка на трансляцию спектакля в ВК – https://vk.com/video-206840774_456239027

Фото – Яна ОВЧИННИКОВА

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