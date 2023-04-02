ТЕАТРАЛЬНЫЙ АУКЦИОН

29 марта в ЦСИ «Креадор» прошел аукцион современного искусства, приуроченный ко Дню театра и церемонии вручения «Золотой маски».

Зажигал и очаровывал публику ведущий аукциона Игорь Витковский – актер, основатель и художественный руководитель экспериментального театра ТАТР; номинант фестиваля «Золотая маска», лауреат премии Курехина 2022 года и постоянный участник театральных фестивалей и мероприятий.

Труппа театра ТАТР погрузила зрителей в состояние «театра между эпохами».

Четыре актёра представляли четыре вида театра. Муза Эвтерпа – Греческий театр – читала древнегреческую поэму. Джентльмен Константин олицетворял собой Чеховский театр, общался с гостями, читал стихи и отрывки из "Чайки". Юная скрипачка представляла Музыкальный театр и сопровождала прекрасной музыкой всё мероприятие. А ведущий аукциона демонстрировал не только лоты, но и Современный театр.

На торгах были представлены работы театральных художников (Тамара Гусева, Степан Лысенко), художников-актеров (Александра Халипская), а также работы, посвященные теме театра (Наталья Варламова, Людмила Варламова, Олег Корпуснов, Юлия Ефимова, Дмитрий Филимонов).

Кроме живописных и графических произведений искусства у гостей также была возможность приобрести театральные артефакты: программки и либретто советских театров (Большого, БДТ и других) 1950-1970-х годов.

‌Торги прошли бодро и ярко. Наиболее запоминающимся лотом стала Программа Государственного Музыкального театра им. народных артистов СССР К.С. Станиславского и Вл.И. Немировиче-Данченко с постановкой "Лебединого озера" 1954 года, главную роль в котором сыграла Майя Плисецкая. В ходе торгов стоимость данного лота выросла более, чем на 600%.

В торгах участвовал юный девятилетний коллекционер и любитель искусства Оливер, который заранее ознакомился с каталогом, активно делал ставки и упорно боролся за интересующие его лоты.

В конце аукциона среди участников был проведен розыгрыш билетов на мероприятия от театрально-психологического центра «Эвтерпа» и театра ТАТР в ЦСИ «Креадор». Четыре победителя получили сертификаты на бесплатное посещение мероприятий.

Следующий аукцион в ЦСИ КРЕАДОР состоится через месяц, точная дата будет объявлена на официальном сайте и в соцсетях арт-центра.

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