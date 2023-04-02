Галерея ЛИН представила авторский проект скульптора Ольги Клапцовой и художника-графика, архитектора Константина Фомина

Галерея ЛИН представляет авторский проект скульптора Ольги Клапцовой и художника-графика, архитектора Константина Фомина под названием «Приводящие в движение».

На выставке можно увидеть скульптуры малых форм из бронзы в стиле Art Nouveau на природных камнях, на мраморе, на камне змеевик и изящную графику НЮ Константина Фомина - уголь, тушь, соус, работы пастелью и миниатюры с золотой поталью из серии «Экспрессия», гравюры. ​Совместный проект скульптора и художника построен на художественном восприятии образов через линию, форму, цвет, пластику и жест.

В основе названия лежит образное понимание механизма, механизированное восприятие мира современным человеком. Художники рассматривают человеческое тело в качестве механизма – «боль человека интересна нам так же, как и электрическая лампочка, которая мучается, страдает и кричит самыми душераздирающими выражениями цвета…».

На выставке представлена серия «Механизмы» Константина Фомина. Художника привлекает эстетика аналогового механизма, скрытая мощь и ярость, которую транслирует этот собирательный образ мотора, в какой-то степени – это образ уходящего 20 века. В тоже время здесь присутствуют некоторые библейские коннотации. Например - одна из вещей имеет название «Трубы Иерихона».

Новые работы скульптора Ольги Клапцовой - абстрактные композиции, со своими смысловыми слоями – это символ энергии, которая даёт толчок к новому развитию, движению вперед.

Авторы приглашают прикоснуться к теме эмоций в жизни человека, осмыслить характеры и состояния, эмоционально выраженные через телесность, разобраться - какие скрытые механизмы приводят в движение наши чувства и действия! Что за силы, приводящие в движение все вокруг? Энергия, любовь, воля, творчество…

​Работа скульптора Ольги Клапцовой - процесс трудоемкий, но захватывающий. Воображение - самое главное в создании работ Ольги. Оно является отображением того, что люди притягивают в свою жизнь. В работах скульптора не столько конкретный облик, сколько сама суть той оболочки, за которой скрывается персонаж. Тело как язык, жест как сущность. Лица в работах Ольги зачастую размыты, неопределенны. Имея дело с таким суровым, на первый взгляд, материалом каким является бронза, Ольга добивается в своих скульптурах лёгкости, красоты и изящества. Её работы воздушны, практически парят.

Напротив - создание графических листов - процесс быстрый и приятный. Художник получает истинное наслаждение от того как тушь ложиться на бумагу. Но эта легкость обманчива. За ней стоят тысячи рисунков и годы рисования. Работа художника Константина Фомина построена на восхищении женскими образами - от портретов до рисунков обнаженной натуры. Художник видит красоту и создает ее в своих работах точной, живой линией, мерцающим пятном, лаконичным цветом и выразительными фактурами. В своем творчестве Фомин передает вечную красоту классическими и современными приемами в графике, использует в работе пастель, акрил, золотую поталь, тушь, перо, кисть, тростниковое перо.

Скульптура и графика - две органичные части экспозиции в пространстве галереи «ЛИН».

В рамках выставки «Приводящие в движение» прошла встреча-беседа с художником, Константином Фоминым, скульптором Ольгой Клапцовой и кураторами, они рассказали о произведениях и ответили на вопросы. На выставке можно приобрести работы художников, постеры, открытки, футболки с мерчем.



Константин Фомин – художник-график, архитектор, член союза художников и Московского союза архитекторов, лауреат международных и российских конкурсов, участник многих выставок в России, Турции, США, Италии, Франции.

В том числе - участник «Ankara Art Fair» в Анкаре в марте 2023, Выставки русских художников в Ницце, Франция в Hôtel Oasis Nice, где часто останавливался А.П. Чехов с FEDINI Gallery, в международного проекта Кино-Магия / La Magia del Cine, параллельного с Art Basel Miami 2019 г. в галерее «ART EMPORIUM» и в Арт-студии в Wynwood; участник ярмарки современного искусства ArtRussiaFair 2020 «Гостиный Двор» с Art-Offiсe Gallery FEDINI; участник ежегодного фестиваля книжной иллюстрации «МОРС», победитель в международной выставке-конкурсе современного искусства: «Italian Art Week» ИТАЛЬЯНСКАЯ НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ - 1 место в конкурсе Сухой пастели г. Кальтаджироне 2019 г. Принял участие в проекте «Глазами мамы» – Галерея «Рart_ekb» г. Екатеринбург, в фестивале стихий «WAFEst» в Нижегородской области, в выставке «Маленькие трагедии», галерея «Открытый клуб» Москва, участник Ежегодной выставки "Московская пастель" МСХ, выставок в Музее Марины Цветаевой, постоянный участник выставок в Музейно-выставочном центре «Тушино» - объединения выставочных залов Москвы, выставок союзов художников ТТХ, СРХ, МСХ, МОСХ и др. Его работы находятся во многих частных коллекциях в России за рубежом, в коллекции музея Керамики в г. Плес, в галерее «Открытый клуб». Персональные выставки в галрее ЛИН, в

Ольга Клапцова - скульптор из Москвы. В 2013 г. начала обучение скульптуре и искусству пластики в мастерской известного скульптора Члена Московского Союза Художников Вадима Кириллова.

В качестве резидента галереи «КВАРТИРА S» в 2022 г. принимала участие в Вернисаже «Так никто не делает» и в выставке «Чистое искусство». Принимала участие в международном Арт-проекте Россия/Турция при поддержке Россотрудничества РФ «Невесомость WEIGHTLESSNESS» от галереи «FEDINI Gallery» в Сколково в декабре 2022 г. и в Анкаре на Ankara Art Fair в марте 2023 г. от галереи «G gallery». Принимала участие в художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия» в Гостином дворе (Москва) в январе 2023 г. Принимала участие в международной выставке современного искусства WORLD ART DUBAI (Дубай) от NIKOLSKAYA Gallery. Провела персональную выставку «В движении. Открытые письма» в коллаборации с факультетом социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ (Москва) в феврале 2023 г.

Работы Ольги находятся в российских (Москва, Самара, Истра) и зарубежных (Великобритания, Франция, Дубай) частных коллекциях.

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