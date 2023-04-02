Более 30 концертов организуют творческие образовательные учреждения Москвы в апреле

В апреле столичные учебные заведения в сфере культуры проведут более 30 мероприятий на различных площадках Москвы. Солисты и творческие коллективы приглашают на концерты, спектакли и музыкальные вечера, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Посетить большинство мероприятий можно бесплатно.

«Треть концертов подготовили детские хоровые коллективы. Их количество в столице уже превышает 400. На хоровых отделениях учреждений дополнительного образования обучаются семь тысяч ребят. Доступны и многие другие направления — музыка, живопись, хореография, всего больше 40 дисциплин. В Москве созданы все необходимые условия для раскрытия и совершенствования талантов. Своими успехами и достижениями дети и подростки делятся, выступая на городских площадках», — рассказала Наталья Сергунина.

Детская музыкальная школа № 76 в апреле организует сразу два мероприятия. 3 апреля в 17:30 в Доме-музее Марины Цветаевой пройдет ежегодный «Весенний концерт», на котором юные таланты продемонстрируют свой профессиональный рост за минувший учебный год.

4 апреля в 18:00 пройдет отчетный концерт детской музыкальной школы № 96. В фольклорном центре «Москва» можно будет увидеть выступления ведущего творческого коллектива столицы — хора «Вдохновение», ансамбля скрипачей и оркестра народных инструментов. Они исполнят произведения Петра Чайковского, Евгения Доги, Сергея Рахманинова и композиции собственного сочинения.

В этом году детской музыкальной школе имени А.Б. Гольденвейзера исполняется 50 лет. В честь юбилея 17 апреля в 19:00 гостей приглашают в Московский международный дом музыки на мероприятие под названием «Симфония детства». Свои номера зрителям представят младший хор «Искорки», старший хор «Кантилена», вокальный ансамбль выпускников «Виктория», симфонический оркестр «Юнион» и другие коллективы. Вход по билетам. Подробнее — на официальном сайте учреждения.

А 25 апреля в 18:00 учащиеся, выпускники и преподаватели представят программу «Цветет сирень душистая», посвященную 45-летнему юбилею творческого образовательного учреждения. Со сцены культурного центра «Рублево» прозвучат шедевры зарубежной и отечественной музыки.

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