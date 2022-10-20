ТЕАТРУ «ЛЕНКОМ МАРКА ЗАХАРОВА» 95!

27 октября 2022 года Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», один из самых известных театров страны, завоевавший любовь миллионов зрителей, отмечает 95-летие.

18 октября в театре «Ленком Марка Захарова» состоялась пресс-конференция, посвященная юбилею театра, и открытие выставки «Ленком. Без пяти сто». В пресс-конференции приняли участие директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер, куратор выставки, руководитель литературно-драматургической части, заслуженный деятель искусств РФ Ирина Горюнова, народный артист РСФСР Александр Збруев, народные артисты РФ Виктор Раков, Иван Агапов, Мария Миронова, заслуженные артистки РФ Олеся Железняк, Анна Большова, артист Антон Шагин.

Уже три года «Ленком Марка Захарова» живет без своего Мастера. О том, что было сделано за это время, рассказал директор театра Марк Варшавер. Большую часть репертуара продолжают составлять спектакли Марка Анатольевича, но за три года театр успел выпустить семь премьер: «Американские горки» (реж. Леонид Трушкин), «Поминальная молитва» (реж. восстановления Александр Лазарев), «Под одной крышей» (реж. Роман Самгин), «ЛюБоль» (реж. Андрей Соколов), «Доходное место» (реж. Дмитрий Астрахан), «Последний поезд» (реж. Антон Яковлев), «Старомодная комедия» (реж. Роман Самгин). «Наша гордость – «Поминальная молитва», восстановленная Александром Лазаревым. Это почти копия спектакля Марка Захарова 30-летней давности, но при этом – совершенно иной спектакль», – отметил Марк Варшавер.

В юбилейный год театра зрителей ждут две новые постановки. В феврале 2023 года Александр Лазарев выпустит спектакль «Бег» по роману Михаила Булгакова. В июле, к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского, состоится премьера хип-хоп-оперы «Маяковский» о молодых годах поэта в постановке главного режиссера «Ленкома Марка Захарова» Алексея Франдетти. Музыку к спектаклю напишет рэпер Баста. Кроме того, над новой ролью в спектакле, название которого театр пока не раскрывает, работает народный артист РСФСР Александр Збруев.

Также Марк Борисович подчеркнул, что Марк Захаров воспитал великую труппу, с которой немногие театры могут сравниться: 18 народных и 18 заслуженных артистов, не говоря уже о заслуженных деятелях культуры и заслуженных работниках культуры. За последние три года было осуществлено 163 успешных ввода артистов театра в спектакли текущего репертуара, что позволило спектаклям не просто продолжить существование – идти на сцене легендарного театра на высочайшем, заданном их режиссером художественном уровне, продолжая поражать и восхищать зрителей.

Куратор выставки «Без пяти сто», руководитель литературно-драматургической части, заслуженный деятель искусств РФ Ирина Горюнова рассказала собравшимся на пресс-конференции журналистам и гостям театра об открывающейся выставке, на которой представлены основных вехи жизни «Ленкома» в фотографиях и архивных документах. Здесь первые шаги коллектива (Театра Рабочей Молодежи) и творческий путь Театра имени Ленинского Комсомола, в формировании которого приняли участие Николай Баталов, Илья Судаков, Виктор Станицын, Николай Хмелев, Михаил Булгаков, Иван Берсенев, Серафима Бирман, Софья Гиацинтова, Константин Симонов, Валентина Серова. Ряд материалов отражают работу в театре режиссера Анатолия Эфроса. Основная экспозиция представляет период, когда театром руководил народный артист СССР, легендарный Марк Захаров (1973-2019 гг.). С 2019 года «Ленком» носит имя Марка Анатольевича Захарова – это не только дань его самоотверженности, преданности «Ленкому» на протяжении долгих лет, но и признание значимости того вклада, который Захаров внес в историю театра и в развитие театрального искусства в целом.

Отдельные стенды посвящены прославленным постановкам Захарова – «Юноне и Авось» и «Поминальной молитве», выдающимся спектаклям и творцам театра. Также зритель сможет ознакомиться с постановками текущего репертуара. Специальная часть выставки посвящена руководителю театра, отдавшему служению «Ленкому» более сорока лет, заслуженному деятелю искусств РФ Марку Борисовичу Варшаверу. Именно он вместе с Марком Анатольевичем Захаровым создавал «Ленком», которым так дорожат москвичи. Именно он сохраняет традиции и популярность прославленного театра по сей день.

Выставка «Без пяти сто» будет открыта для зрителей несколько месяцев, в том числе для специальных тематических экскурсий, которые проводятся в театре регулярно, – заметила Ирина Горюнова. Большая часть выставки представлена фотографиями Александра Стернина, отдавшего 30 лет служению «Ленкому» и, к сожалению, ушедшего из жизни несколько недель назад.

Отвечая на вопросы журналистов, артисты вспоминали своего любимого Мастера Марка Анатольевича Захарова. Актер Антон Шагин рассказал, что когда пришел в «Ленком», Марк Анатольевич, пожимая ему руку, сказал: «Это рукопожатие крепче любой печати». В этом артист убеждался не раз. Марк Анатольевич для него – маяк достоинства и человек слова. Заслуженная артистка РФ Олеся Железняк отметила, что, выходя на сцену, все время ловит себя на мысли, что бы на это сказал Марк Анатольевич. Для народного артиста РФ Ивана Агапова

Марк Захаров – настоящий волшебник, который из любого материала умел сотворить шедевр. Народный артист РСФСР Александр Збруев, вспомнил работу с великими режиссерами Марком Анатольевичем Захаровым и Анатолием Васильевич Эфросом и выдающими артистами, с которыми ему довелось выходить на сцену «Ленкома» за 60 лет. Артист уверен, что их нельзя забывать, что все они отдали часть своей жизни «Ленкому», их дух навсегда остался в стенах нашего театра, именно они составили то, что принято называть «ни на что не похожей атмосферой легендарного театра».

27 октября, в день рождения «Ленкома Марка Захарова» в театре состоится праздничное представление «Хрустальный Бал «Хрустальной Турандот», посвященное 95-летию театра.

Фото – Валерия НОВОКРЕЩЕНОВА

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