БЕЛГОРОД: Юбилейный концерт в честь 30-летия Академического хора «От Руси до России»

22 октября в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт Академического хора под управлением Елены Алексеевой, посвященной 30-летнему юбилею коллектива.

Камерный хор в Белгороде был создан в 1992 году. В 2003 году главным дирижёром хора стала Елена Алексеева, выпускница Воронежской академии искусств. С 2009 года камерный хор в новом составе вошел в творческий коллектив филармонии. В 2018 году коллектив поучил статус академического.

Коллектив неоднократно принимал участие в разных фестивалях и конкурсах в России и за рубежом. Основу репертуара хора составляет отечественная и зарубежная музыка, обработки русских народных песен, транскрипции старинных русских романсов, эстрадная лирика, джаз, рок и, конечно, классика.

Академический хор БГФ обладает уникальным звучанием, полнотой и богатством голосов. И это неудивительно, ведь в его составе профессиональные музыканты, которые с любовью и трепетом относятся к искусству.

В этот день Академический хор представит программу «От Руси до России», в которой прозвучат обработки русских народных песен, музыка русских композиторов и духовные сочинения.

«В нашем постоянно меняющемся мире человеку иногда нужно остановиться и задуматься о вечных ценностях. Так мы обращаемся к традициям и наследию русской культуры, пытаемся найти в ней ответы на какие-то наши сегодняшние вопросы… В программу юбилейного концерта вошли и ранее исполняемые нами произведения, и новые. Предлагаем и нашим верным слушателям прикоснуться к своим корням, истокам, чтобы понять, кто мы есть в этом мире…», – главный дирижёр Академического хора Елена Алексеева.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.