«Текстильлегпром» открывает выставочный сезон на ВДНХ

Новый выставочный сезон ВДНХ ЭКСПО стартует с 55-й федеральной оптовой ярмарки «Текстильлегпром». Она пройдет с 16 по 19 февраля в павильонах №55 и 57 с соблюдением действующих мер безопасности. В экспозиции все виды товаров текстильной и легкой промышленности, а также сырье, комплектующие материалы, оборудование и машины для их производства.

На ярмарке будет представлена продукция более 300 производителей из 28 регионов России и 17 стран мира: Армении, Белоруссии, Германии, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Польши, Таджикистана, Туркмении, Турции, Узбекистана, Украины, Южной Кореи, Японии.

Крупнейшее отраслевое событие объединит шесть тематических салонов. Два из них — Textillegmash и Technical Textile & Raw Materials Salon — разместятся в павильоне №55. Здесь покажут новейшее оборудование и технологии для текстильной и легкой промышленности и технический текстиль: ткани, нетканые материалы, сырье, натуральные и химические волокна, нити, пряжу, красители всех видов, а также упаковку и этикетку.

В павильоне №57, в Apparel Textile Salon, представят все виды тканей и фурнитуры для производства одежды, искусственную и натуральную кожу, мех, нитки и галантерею, в Knitted Fabrics Salon — трикотажные полотна для производства одежды и домашнего текстиля. В Garment & Accessories Salon покажут самый широкий спектр товаров: мужскую, женскую и детскую одежду, белье, трикотаж, чулочно-носочную продукцию, головные уборы и аксессуары. В Home Textile Salon традиционно презентуют домашний текстиль: изделия для спальни и ванной комнаты, текстиль для кухни, аксессуары, ткани для постельного белья, портьерные и тюлевые ткани.

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