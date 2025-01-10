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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUТелеканал ТНТ стал лидером эфира в новогодние праздники

Телеканал ТНТ стал лидером эфира в новогодние праздники

editor
By editor
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Исследовательская компания Mediascope подвела итоги телесмотрения в России в новогодние праздники. Лидером в премиальном сегменте аудитории 14-44 (города 100+) стал телеканал ТНТ. В период с 1 по 8 января главный развлекательный показал долю 9%, опередив всех конкурентов, включая большую тройку федеральных каналов.

Кроме того, новогодний музыкальный телефильм «Небриллиантовая рука» стал самым рейтинговым фильмом 2024 года. Во время премьерного показа вечером 31 декабря комедия показала рейтинг – 6,4%, долю – 26,5%. (Источник: Mediascope, Россия 100+, Все 14-44, 01.01.2024 — 31.12.2024, жанр – кинофильм).

«До прихода команды Александра Александрович Жарова ТНТ никогда не участвовал в битве за новогодние рейтинги. Но результаты этого года показали, что ТНТ не только может участвовать в гонке, он может её выигрывать! Это результаты трудов огромной команды телеканала, которая уже сейчас работает над тем, чтобы не только подтвердить, но и превзойти эти цифры в следующем году», – рассказала директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

«ТНТ сегодня – это канал, предлагающий самое большое количество премьер на российском телевидении. Мы любим и ценим своего зрителя, и спасибо ему за то, что он отвечает нам тем же. Успех «Небриллиантовой руки» 31 декабря и цифры всех январских праздников – это результат, на который мы работаем не один год. И прямо сейчас мы не собираемся почивать на лаврах: в ближайшее время смотрите наши новые сериалы и шоу: «Стендап рулетка», «Демис и Марина», «Конфетка», «Купцы и дети», «Девушки с Макаровым», – прокомментировал генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов.

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