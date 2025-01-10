Телеканал ТНТ стал лидером эфира в новогодние праздники

Исследовательская компания Mediascope подвела итоги телесмотрения в России в новогодние праздники. Лидером в премиальном сегменте аудитории 14-44 (города 100+) стал телеканал ТНТ. В период с 1 по 8 января главный развлекательный показал долю 9%, опередив всех конкурентов, включая большую тройку федеральных каналов.

Кроме того, новогодний музыкальный телефильм «Небриллиантовая рука» стал самым рейтинговым фильмом 2024 года. Во время премьерного показа вечером 31 декабря комедия показала рейтинг – 6,4%, долю – 26,5%. (Источник: Mediascope, Россия 100+, Все 14-44, 01.01.2024 — 31.12.2024, жанр – кинофильм).

«До прихода команды Александра Александрович Жарова ТНТ никогда не участвовал в битве за новогодние рейтинги. Но результаты этого года показали, что ТНТ не только может участвовать в гонке, он может её выигрывать! Это результаты трудов огромной команды телеканала, которая уже сейчас работает над тем, чтобы не только подтвердить, но и превзойти эти цифры в следующем году», – рассказала директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

«ТНТ сегодня – это канал, предлагающий самое большое количество премьер на российском телевидении. Мы любим и ценим своего зрителя, и спасибо ему за то, что он отвечает нам тем же. Успех «Небриллиантовой руки» 31 декабря и цифры всех январских праздников – это результат, на который мы работаем не один год. И прямо сейчас мы не собираемся почивать на лаврах: в ближайшее время смотрите наши новые сериалы и шоу: «Стендап рулетка», «Демис и Марина», «Конфетка», «Купцы и дети», «Девушки с Макаровым», – прокомментировал генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов.