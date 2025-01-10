Цифровая премьера драмы «Вечная зима» состоялась в сети Интернет

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о цифровой премьере драмы «Вечная зима» — полнометражного дебюта режиссера Николая Ларионова. Российская премьера фильма состоялась на фестивале актуального кино «Маяк», а международная — в основном конкурсе фестиваля Bosphorus Film Festival в Стамбуле. Главные роли исполнили Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Олег Ягодин и Александр Новиков.

Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.

Главные роли в фильме исполнили Александр Робак («Эпидемия», «Убойный отпуск»), Юлия Марченко («Лгунья», «Блондинка»), Сергей Грузинов («Пищеблок», «Зверобой»), Олег Ягодин («Лихие», «Чувства Анны»), Александр Новиков («Вампиры средней полосы», «Трудные подростки»).

Премьера фильма состоялась на фестивале актуального кино «Маяк». Международный дебют фильма состоялся в основном конкурсе фестиваля Bosphorus Film Festival в Стамбуле.

«Вечная зима» — режиссерский дебют Николая Ларионова, известного работой продюсера в фильмах «Т-34», «Кома» и «Выше неба».