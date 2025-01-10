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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Цифровая премьера драмы «Вечная зима» состоялась в сети Интернет

editor
By editor
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вечная зима - александр робак
Кадр из фильма Александра Робака «Вечная зима». Фото © KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о цифровой премьере драмы «Вечная зима» — полнометражного дебюта режиссера Николая Ларионова. Российская премьера фильма состоялась на фестивале актуального кино «Маяк», а международная — в основном конкурсе фестиваля Bosphorus Film Festival в Стамбуле. Главные роли исполнили Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Олег Ягодин и Александр Новиков.

Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.

Главные роли в фильме исполнили Александр Робак («Эпидемия», «Убойный отпуск»), Юлия Марченко («Лгунья», «Блондинка»), Сергей Грузинов («Пищеблок», «Зверобой»), Олег Ягодин («Лихие», «Чувства Анны»), Александр Новиков («Вампиры средней полосы», «Трудные подростки»). 

Премьера фильма состоялась на фестивале актуального кино «Маяк». Международный дебют фильма состоялся в основном конкурсе фестиваля Bosphorus Film Festival в Стамбуле.

«Вечная зима» — режиссерский дебют Николая Ларионова, известного работой продюсера в фильмах «Т-34», «Кома» и «Выше неба».

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