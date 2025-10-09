The Kult Talk представил международную онлайн-выставку (Un)written

15 художников из шести стран исследуют пространство между словом и образом.

С 6 октября по 7 ноября 2025 года независимая культурная платформа The Kult Talk представит ежегодную международную онлайн-выставку (Un)written (рус. – (Не)написанный), – масштабный художественный проект, посвящённый темам памяти, эмоциональных состояний и невысказанных переживаний.

Выставка объединяет 15 современных художников, фотографов и иллюстраторов из России, Израиля, Сербии, Великобритании, Германии и Кипра, которые через живопись, фотографию, коллаж и графику исследуют то, что ускользает от языка и не может быть выражено словами. Онлайн-пространство становится универсальной площадкой для художественного диалога без географических и институциональных границ.

В числе участников проекта:

Арсений Меньщиков (Россия) в Punctum намеренно оставляет лица персонажей за кадром. Его фотографии фиксируют жесты и движения, превращая личные истории в универсальные образы, доступные для зрительской интерпретации.

anya romanoff (Россия) в Водный цветок соединяет живопись и скульптуру, размышляя о единстве природных форм. Земной цветок и морская раковина становятся метафорой общего происхождения всего живого.

Анна Горденко (Германия) в Акустическом блюзе обращается к образу композитора, от которого остаются недописанные ноты и коллекция инструментов. Работа наполнена тихим послесловием и акустической пустотой.

Полина Шевелёва (Россия) в Пустой круговерти использует красное поле и фрагментированные линии как образ незавершённости. Центральная фигура – сакральный лик, доведённый до состояния маски, отсылает к иконописной традиции и противопоставляется хаосу настоящего

Лола Мирмуминова (Лола Грэм, Россия) в серии Unstable Equilibrium исследует парадокс эмоциональности – внешнюю отрешённость и внутреннее напряжение. Её фотографии фиксируют мгновения, когда чувства не выражаются словами, а «застревают» в теле, проявляясь в пластике движений и вибрации пространства.

Саша Никитина (Израиль) в работе Снегурочка выстраивает многослойную игру между личной памятью, культурным контекстом 1990-х и живописной интерпретацией цифрового эффекта. Муара, возникающего на экране, невозможно «перевести» дословно на холст – именно это несовпадение становится центральным образом ненаписанного.

Наталья Титова (Сербия) обращается к литературе: её коллаж One Day in the Life of Ivan Denisovich – это попытка заглянуть за написанный текст и увидеть эмоции, «стоящие за словом». Художница создает ткань образов, которую зритель «прочитывает» не глазами читателя, а чувствами.

Мария Швецова (Россия) в работе Номер 5 исследует природу воспоминания. Фигуры, едва угадываемые в светотени и разрозненных масштабах, складываются в визуальные фрагменты памяти, которые невозможно восстановить словами — только через образ и догадку.

Ксения Чумакова (Сербия) в Connections использует структуру коры дерева как язык природы: линии, трещины и переплетения становятся визуальным аналогом человеческих связей, не нуждающихся в словесной расшифровке.

Полина Милованова (Россия) в серии Общее частное обращается к идее коллективного портрета. Её работы фиксируют наложение мыслей и состояний множества людей, образуя единый поток – неуловимый, неоднозначный, никогда не выраженный до конца.

ZhuziQ (Кипр) в работе Фотоаппарат визуализирует страсть фотографа в момент съёмки. Камера будто оказывается в нескольких состояниях одновременно, преодолевая пространство и время – ощущение, которое невозможно точно описать словами.

Даша Петракова (Россия) в 19 20 исследует следы забытых мыслей – растаявших слов и образов, оставшихся на внутреннем экране. Её работа напоминает попытку поймать дым от погасшего пламени.

Ева Хидашели (Россия) в Нега говорит о чувстве покоя, к которому человек приходит после преодоления жизненных испытаний. Её образ — это мгновение безмятежности, дороже десятилетий пути, но невозможное без них.

Goroweko (Великобритания) в серии Dead отказывается от навязанных интерпретаций. Его иллюстрации – это пространство, где зритель сам наделяет символы смыслом, вступая в личный диалог с образом.

Светлана Котина (Израиль) в 6 рассматривает фотографию как пунктирную линию памяти: кадр фиксирует только то, что разрешено попасть в поле видоискателя, оставляя невысказанное за рамками. Эти невидимые фрагменты, однако, продолжают жить.

Онлайн-выставки The Kult Talk за несколько лет превратились в системное ежегодное высказывание о состоянии современной визуальной культуры. Формат, возникший как ответ на глобальные изменения в способах коммуникации, сегодня стал площадкой для содержательных художественных диалогов и международного обмена.

Команда проекта The Kult Talk ежегодно формулирует новую концепцию, предлагая художникам исследовать актуальные культурные и экзистенциальные темы. Проект (Un)written посвящён ненаписанному – пространству между строк, в котором рождаются личные и коллективные смыслы. Выставка обращается к зрителю не через текст, а через язык образов, позволяя каждому интерпретировать произведения по-своему.

История проекта

В 2023 году прошла выставка Yesterday, Today and Tomorrow, где художники размышляли о категориях времени и личной истории, сочетая традиционные медиумы и цифровые практики.

В 2024 году темой выставки What’s Next? стало чувство неопределённости и поиск новых ориентиров в быстро меняющемся мире..

О проекте

The Kult Talk – независимая культурная платформа на пересечении искусства, моды и медиа. Основанная в 2020 году, она развивает международное сообщество художников, кураторов и исследователей, создавая пространства для высказывания, критического диалога и экспериментальных форматов.

Онлайн-выставки The Kult Talk стали устойчивым форматом, который позволяет молодым и опытным авторам свободно выражать себя и быть увиденными широкой международной аудиторией, сохраняя при этом высокий художественный и кураторский уровень.

Изображения предоставлены пресс-службой The Kult Talk