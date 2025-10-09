Оплата публикаций

The Kult Talk представил международную онлайн-выставку (Un)written

Фотограф Арсений Меньщиков. Punctum.ф Россия
Фотограф Арсений Меньщиков. Punctum. Россия

15 художников из шести стран исследуют пространство между словом и образом.

С 6 октября по 7 ноября 2025 года независимая культурная платформа The Kult Talk представит ежегодную международную онлайн-выставку (Un)written (рус. – (Не)написанный), – масштабный художественный проект, посвящённый темам памяти, эмоциональных состояний и невысказанных переживаний.

Выставка объединяет 15 современных художников, фотографов и иллюстраторов из России, Израиля, Сербии, Великобритании, Германии и Кипра, которые через живопись, фотографию, коллаж и графику исследуют то, что ускользает от языка и не может быть выражено словами. Онлайн-пространство становится универсальной площадкой для художественного диалога без географических и институциональных границ.

В числе участников проекта:

Арсений Меньщиков (Россия) в Punctum намеренно оставляет лица персонажей за кадром. Его фотографии фиксируют жесты и движения, превращая личные истории в универсальные образы, доступные для зрительской интерпретации.

Художник anya romanoff. Водный цветок. 2002. Россия
Художник anya romanoff. Водный цветок. 2002. Россия

anya romanoff (Россия) в Водный цветок соединяет живопись и скульптуру, размышляя о единстве природных форм. Земной цветок и морская раковина становятся метафорой общего происхождения всего живого.

Художник Анна Горденко. Акустический блюз. Германия
Художник Анна Горденко. Акустический блюз. Германия

Анна Горденко (Германия) в Акустическом блюзе обращается к образу композитора, от которого остаются недописанные ноты и коллекция инструментов. Работа наполнена тихим послесловием и акустической пустотой.

Художник Полина Шевелёва (пола икс). пустой круговертью. Россия
Художник Полина Шевелёва (пола икс). пустой круговертью. Россия

Полина Шевелёва (Россия) в Пустой круговерти использует красное поле и фрагментированные линии как образ незавершённости. Центральная фигура – сакральный лик, доведённый до состояния маски, отсылает к иконописной традиции и противопоставляется хаосу настоящего

Художник Лола Мирмуминова (Лола Грэм). Unstable Equilibrium. Россия
Художник Лола Мирмуминова (Лола Грэм). Unstable Equilibrium. Россия
Художник Лола Мирмуминова (Лола Грэм). Unstable Equilibrium. Россия
Художник Лола Мирмуминова (Лола Грэм). Unstable Equilibrium. Россия

Лола Мирмуминова (Лола Грэм, Россия) в серии Unstable Equilibrium исследует парадокс эмоциональности – внешнюю отрешённость и внутреннее напряжение. Её фотографии фиксируют мгновения, когда чувства не выражаются словами, а «застревают» в теле, проявляясь в пластике движений и вибрации пространства.

Художник Саша Никитина. Снегурочка. Израиль
Художник Саша Никитина. Снегурочка. Израиль

Саша Никитина (Израиль) в работе Снегурочка выстраивает многослойную игру между личной памятью, культурным контекстом 1990-х и живописной интерпретацией цифрового эффекта. Муара, возникающего на экране, невозможно «перевести» дословно на холст – именно это несовпадение становится центральным образом ненаписанного.

Художник Наталья Титова. One Day in the Life of Ivan Denisovich. Сербия
Художник Наталья Титова. One Day in the Life of Ivan Denisovich. Сербия

Наталья Титова (Сербия) обращается к литературе: её коллаж One Day in the Life of Ivan Denisovich – это попытка заглянуть за написанный текст и увидеть эмоции, «стоящие за словом». Художница создает ткань образов, которую зритель «прочитывает» не глазами читателя, а чувствами.

Художник Мария Швецова. Номер 5. Россия
Художник Мария Швецова. Номер 5. Россия

Мария Швецова (Россия) в работе Номер 5 исследует природу воспоминания. Фигуры, едва угадываемые в светотени и разрозненных масштабах, складываются в визуальные фрагменты памяти, которые невозможно восстановить словами — только через образ и догадку.

Художник Ксения Чумакова. Connections. Сербия
Художник Ксения Чумакова. Connections. Сербия

Ксения Чумакова (Сербия) в Connections использует структуру коры дерева как язык природы: линии, трещины и переплетения становятся визуальным аналогом человеческих связей, не нуждающихся в словесной расшифровке.

Полина Милованова. Общее частное. Россия
Полина Милованова. Общее частное. Россия

Полина Милованова (Россия) в серии Общее частное обращается к идее коллективного портрета. Её работы фиксируют наложение мыслей и состояний множества людей, образуя единый поток – неуловимый, неоднозначный, никогда не выраженный до конца.

Художник ZhuziQ. Фотоаппарат. Кипр
Художник ZhuziQ. Фотоаппарат. Кипр

ZhuziQ (Кипр) в работе Фотоаппарат визуализирует страсть фотографа в момент съёмки. Камера будто оказывается в нескольких состояниях одновременно, преодолевая пространство и время – ощущение, которое невозможно точно описать словами.

Художник Даша Петракова. 19:20. Россия
Художник Даша Петракова. 19:20. Россия

Даша Петракова (Россия) в 19 20 исследует следы забытых мыслей – растаявших слов и образов, оставшихся на внутреннем экране. Её работа напоминает попытку поймать дым от погасшего пламени.

Художник Ева Хидашели. Нега. Россия
Художник Ева Хидашели. Нега. Россия

Ева Хидашели (Россия) в Нега говорит о чувстве покоя, к которому человек приходит после преодоления жизненных испытаний. Её образ — это мгновение безмятежности, дороже десятилетий пути, но невозможное без них.

Художник Goroweko. Dead. Великобритания
Художник Goroweko. Dead. Великобритания
Художник Goroweko. Angel. Великобритания
Художник Goroweko. Angel. Великобритания

Goroweko (Великобритания) в серии Dead отказывается от навязанных интерпретаций. Его иллюстрации – это пространство, где зритель сам наделяет символы смыслом, вступая в личный диалог с образом.

Художник Светлана Котина. 6. Израиль
Художник Светлана Котина. 6. Израиль

Светлана Котина (Израиль) в 6 рассматривает фотографию как пунктирную линию памяти: кадр фиксирует только то, что разрешено попасть в поле видоискателя, оставляя невысказанное за рамками. Эти невидимые фрагменты, однако, продолжают жить.

Онлайн-выставки The Kult Talk за несколько лет превратились в системное ежегодное высказывание о состоянии современной визуальной культуры. Формат, возникший как ответ на глобальные изменения в способах коммуникации, сегодня стал площадкой для содержательных художественных диалогов и международного обмена.

Команда проекта The Kult Talk ежегодно формулирует новую концепцию, предлагая художникам исследовать актуальные культурные и экзистенциальные темы. Проект (Un)written посвящён ненаписанному – пространству между строк, в котором рождаются личные и коллективные смыслы. Выставка обращается к зрителю не через текст, а через язык образов, позволяя каждому интерпретировать произведения по-своему.

История проекта

В 2023 году прошла выставка Yesterday, Today and Tomorrow, где художники размышляли о категориях времени и личной истории, сочетая традиционные медиумы и цифровые практики.

В 2024 году темой выставки What’s Next? стало чувство неопределённости и поиск новых ориентиров в быстро меняющемся мире..

О проекте

The Kult Talk – независимая культурная платформа на пересечении искусства, моды и медиа. Основанная в 2020 году, она развивает международное сообщество художников, кураторов и исследователей, создавая пространства для высказывания, критического диалога и экспериментальных форматов.

Онлайн-выставки The Kult Talk стали устойчивым форматом, который позволяет молодым и опытным авторам свободно выражать себя и быть увиденными широкой международной аудиторией, сохраняя при этом высокий художественный и кураторский уровень.

Изображения предоставлены пресс-службой The Kult Talk

