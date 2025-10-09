в Москве открылась выставка памяти о Великой Победе

В Мультимедийном пространстве «Большая Страна» открылась выставка «Герои Большой Страны: память о Великой Победе». Это масштабный культурный проект, в котором соединились живопись, история, кино и память поколений.

Гостям представлена новая экспозиция, в которую вошли работы 20 художников из 19 регионов России. Каждый портрет больше, чем просто художественное полотно, это живая история героя войны, воплощенная с благодарностью и уважением от современных художников. Посетители смогут ощутить, как искусство возвращает к подвигу, позволяя по-новому осмыслить силу духа и значимость Победы, которой в 2025 году исполнилось 80 лет.

«Проект стал мостом между поколениями. Это не просто выставка — это способ сохранить и передать память. Через образы, кино и диалог разных регионов России мы создаем единое пространство сопереживания и благодарности», — рассказывает руководитель пространства Мария Айзина.

Одним из центральных блоков выставки стал мультимедийный рассказ о Курильской десантной операции — последнем сражении Второй мировой войны. Раздел подготовлен при поддержке Правительства Камчатского края и напомнит посетителям о том, что Победа ковалась в каждом уголке страны.

Среди участников — художники из Якутии, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Сахалина, Санкт-Петербурга, Татарстана, Камчатки, Вологды, Хабаровского и Приморского краев, Краснодарского края, Еврейской автономной области, Магадана, Кировской области и других регионов.

Выставка демонстрирует, как велика и едина страна, когда говорит о Победе не цифрами, а живыми голосами потомков героев.

О проекте

Инициаторы проекта «Герои Большой Страны: память о Великой Победе»: Мария Айзина — социальный предприниматель; Сергей Буторин — член Общественной палаты РФ, лауреат национальной премии «Россия — страна возможностей»; Мира Аргунова — живописец, член Союза художников России, лауреат национальной премии «Страну меняют люди»; Александра Старостина — социальный архитектор, музыкант, отличник культуры Республики Саха (Якутия).

Это не просто выставка. Это встреча с прошлым, которая дает нам силу в настоящем. Это благодарность и память, которые мы передаем нашим детям. Это единый голос России.