«The Телки». В Москве завершились съемки восьмисерийного сериала по одноименном роману Сергея Минаева

В Москве завершились съемки восьмисерийного сериала «The Телки» — совместного оригинального проекта видеосервисов more.tv и Wink. Сериал, главную роль в котором сыграл Милош Бикович, создан компанией «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии» по мотивам одноименного романа Сергея Минаева. Премьеру в 2022 году покажут more.tv — в линейке more originals, и Wink — в wink originals.

Ревущие двадцатые нового века. Эпоха мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Он идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своем пути. Ему просто все равно. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нем Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.

«Мне очень приятно работать с Машей Агранович. Она хорошо чувствует актера, и у нее есть свой авторский подход, который не навязывает тебе структуру сценария, а помогает артисту опираться на нее и надстраивать. Наш сериал «The Телки»‎ уникален тем, что он, как и «Духless», показывая самый высокий уровень статусной Москвы, рассказывает о процессе тления души, ее разложении. Он говорит о парадоксе пустоты в изобилии. Мой герой Миркин — это олицетворение вседозволенности, которая разлагает человеческую душу‎», – рассказывает актриса Милош Бикович о работе в проекте.

Актерский состав – Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Анна Слю, Алексей Кравченко, Виктория Толстоганова, Любовь Аксенова, Изабель Эйдлен, Алексей Агранович, Максим Стоянов, Артем Ткаченко, Владислав Соколовский, Александр Мизёв, Мария Дмитриева, Софья Володчинская

Роман Сергея Минаева «The Телки. Повесть о ненастоящей любви» был опубликован в 2008 году. Только первый тираж книги составил более 300 тысяч экземпляров. Новые «The Телки», как и первоисточник, будут не только исследованием пороков высшего общества, но и динамичным триллером, который не даст зрителю перевести дыхание буквально с первых минут.

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