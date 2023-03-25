ТНТ и Good Story Media приступили к съемкам лирической комедии «Соседка»

Кинокомпания Good Story Media и телеканал ТНТ приступили к съёмкам нового проекта – 12-серийного сериала «Соседка». Лирическая комедия расскажет зрителям историю о застенчивом интеллигенте, жизнь которого кардинально меняется после того, как в квартиру напротив въезжает новая соседка, которая не знает границ – ни личных, ни коммунальных.

В центре сюжета – 35-летний Фёдор Садовский (Егор Корешков), деликатный бизнесмен с безупречной репутацией. Он сумел превратить свою одержимость чистотой в источник заработка, открыв собственную клининговую компанию. Однако даже успешный бизнес не помогает Фёдору выйти из тени своего отца – советского космонавта, в честь которого на доме в центре Москвы установлена мемориальная доска. В его жизни давно нет места ни новым людям, ни уж тем более подвигам. График его жизни сформирован безукоризненно – по средам его приходит проведывать мама (Анастасия Светлова), по субботам – единственный друг Боря (Дмитрий Лысенков).

Однако встреча с новой соседкой Алёной (Юлия Хлынина), которая переехала в Москву из Сальска, меняет жизнь главного героя на сто восемьдесят градусов. На первый взгляд, между ними нет ничего общего, но это только на первый. Ситуация обостряется наличием у Алены бывшего мужа – вспыльчивого и ревнивого ВДВшника Сереги (Алексей Чадов), который пытается вернуть ее любыми способами несмотря на состоявшийся развод.

Егор Корешков, актер: «У Федора довольно своеобразный мир. Он шел строго по известным ему «тропинкам», не отходя от свода правил и удобного режима, которые он выстраивал уже более трех десятков лет. Но появилась Алена, став неожиданно одним из самых важных людей в его жизни. Он не знает как себя нужно вести, ему не понятны слова, которыми она изъяснятся – он абсолютно растерян. Его мир пошатнулся и теперь заново выстраивается, вбирая в себя мир Алены. Это романтичная, трогательная история, которая заставит попереживать и посмеяться».

Лирическая комедия «Соседка» – это добрая история о любви и семейных ценностях, о столкновении провинциального мира и интеллигенции, обо всех нас сегодняшних. Создавая историю, авторы сериала вдохновлялись классикой советской комедии, поэтому вполне возможно, что Фёдор Садовский получится таким же обаятельным героем, как Юрий Деточкин, Шурик или Семён Горбунков.

Ирина Аркадьева, креативный продюсер: «Это вневременная история про вечные ценности – любовь, семью, дружбу. А также про выбор и способность человека меняться. Она могла произойти и вчера, и десять лет назад, и пятьдесят. Распространенное мнение, что людей меняют события. Вот случилось что-то очень плохое и человек изменился. Но человека не может изменить ничего, если нет внутренней готовности и запроса к переменам. Наши герои помогают друг другу проходить и смешные, и драматические ситуации, меняются сами и меняют людей вокруг себя. История любви и созидания, рассказанная весной – это для меня «Соседка».

Генеральный продюсер проекта – Антон Щукин, креативный продюсер – Ирина Аркадьева («Сладкая жизнь», «БИХЭППИ», «Макрон»), автор сценария – Светлана Штеба («Поехавшая», «Чего хочет Слава?»). Режиссером-постановщиком стал Байбулат Батуллин («Большая игра», «ЧУМА!», «Показалось»), в качестве оператора-постановщика дебютирует Дмитрий Бределев («Люся», «Выжившие», второй оператор), художник-постановщик – Ольга Хлебникова («Один маленький ночной секрет», «Чего хочет Слава?», «Аритмия», «Шторм»).

В ролях: Егор Корешков, Юлия Хлынина, Алексей Чадов, Дарья Пицик, Дмитрий Лысенков, Елена Валюшкина, Анастасия Светлова, Мария Шумакова и другие.

Премьера сериала «Соседка» запланирована на ТНТ в 2024 год.

Фото – PR Good Story Media

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