ТНТ «удочерит» козу Оксаны Самойловой в случае развода с Джиганом

Как сообщила пресс-служба ТНТ, Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом, оплатив госпошлину. Пара была в браке с 2012 года, у них четверо детей, совместный бизнес и ещё один важный член семьи — коза по кличке Мими.

Мими Джиган подарил Оксане после шоу «Большое переселение» на ТНТ. Тогда, по правилам проекта, супруги из российской глубинки оставили своё хозяйство звёздной паре, но во время съёмок с одной из коз случилась трагедия — животное погибло. Оксана и Джиган очень просили хозяев отдать им вторую козу по кличке Стрелочка, но те отказались. В итоге селебрити завели собственную камерунскую козочку по кличке Мими.

Козочка — животное мечты Оксаны, поэтому всё лучшее — ей: самая успешная коза в мире ездит на Bugatti, носит брендовую одежду и даже побывала гостьей в «Шоу Воли», показав свой ласковый характер и высокий интеллект. В общем, пара делала всё, чтобы Самойлова Мими Джигановна жила свою лучшую жизнь.

Рэпер и блогер пока никак не комментируют развод. Всё, чем довольствуются поклонники пары, — грустное видео в соцсетях и новая драматическая песня Джигана. Пока неизвестно, как звёзды будут делить имущество. Однако телеканал ТНТ заверяет, что готов взять козу на своё попечение и обещает ей жизнь не хуже прежней.

