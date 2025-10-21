Оплата публикаций

В Венесуэле стартовал Фестиваль российского кино

В Боливарианской Республике Венесуэла пройдет Фестиваль российского кино Венесуэла 2025, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Показы фильмов проходят в Университете Унеарте в Каракасе и его филиале на острове Маргарита. После демонстраций фильмов состоятся дискуссии и творческие встречи со студентами и экспертами, посвященные современному российскому кино, тенденциям индустрии и особенностям художественного кинематографического языка.

В программу фестиваля вошли художественные фильмы, ставшие заметными событиями последних лет:

  • «По щучьему велению» (2023 г., реж. Александр Войтинский) — современная интерпретация любимой народной сказки, полная юмора и волшебства;
  • «Группа крови» (2025 г., реж. Максим Бриус) — военная драма о подвиге и человечности;
  • «Чебурашка» (2022 г., реж. Дмитрий Дьяченко) — семейный хит, покоривший зрителей по всему миру;
  • «Свет» (2023 г., реж. Антон Коломеец) — вдохновляющая история преодоления и веры в добро;
  • «Лунтик. Возвращение домой» (2024 г., реж. Константин Бронзит) — новая анимационная лента для самых юных зрителей.

Фестиваль откроет студентам и всем заинтересованным зрителям в Венесуэле богатство российского кино — от современного переосмысления сказок до глубоких драм, исследующих человеческие чувства и судьбы.

Ранее в этом месяце РОСКИНО провело «Неделю российского кино Венесуэла 2025», в рамках которой было показано четыре современных российских фильма.

