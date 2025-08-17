Топ 10 фильмов с Олегом Табаковым по мнению телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция»

17 августа исполняется 90 лет со дня рождения актёра, режиссёра, народного артиста СССР Олега Табакова. Специально к этому событию телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» составил Абсолютный топ лучших кинокартин с участием Олега Павловича.

Редакция канала изучила мнения критиков и оценки обычных пользователей сайтов «Кинопоиск», «Кино-Театр.Ру», «Киноафиша», «Кино Mail», Film.ru, IMDb. Также учитывались данные кассовых сборов, указанные на ресурсе «Бюллетень кинопрокатчика».

Если фильм занимал десятое место в рейтинге, он получал 1 балл, если девятое — 2 балла, и так по возрастающей. Затем баллы суммировались, и получился Абсолютный топ кинолент с Олегом Табаковым:

«Семнадцать мгновений весны» (1973), реж. Татьяна Лиознова.

«Москва слезам не верит» (1979), реж. Владимир Меньшов.

«Война и мир» (1965), реж. Сергей Бондарчук.

«Д`Артаньян и три мушкетёра» (1979), реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич.

«Человек с бульвара Капуцинов» (1987), реж. Алла Сурикова.

«12 стульев» (1976), реж. Марк Захаров.

«Мэри Поппинс, до свидания» (1983), реж. Леонид Квинихидзе.

«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979), реж. Никита Михалков.

«Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976), реж. Никита Михалков.

«После дождичка в четверг» (1985), реж. Михаил Юзовский.

Возглавляет рейтинг многосерийная драма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Экранизация одноимённого романа Юлиана Семёнова давно получила статус культовой, а имена персонажей Макса Отто фон Штирлица (Вячеслав Тихонов) и Генриха Мюллера (Леонид Броневой) стали нарицательными. Олег Табаков исполнил в картине роль бригадефюрера Вальтера Шелленберга. Актёр настолько оказался похож внешне на реального начальника политической разведки, что вскоре после выхода всех серий получил письмо из Германии от потомков Шелленберга. Они благодарили Олега Табакова за точное попадание в образ и сообщали, что пересматривают «Семнадцать мгновений весны» каждый раз, когда хотят взглянуть на «дядю Вальтера».

На втором месте картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В оскароносной мелодраме Олег Табаков появляется в эпизоде в образе женатого любовника главной героини. Сцена свидания в квартире Володи была гораздо длиннее, но худсовет посчитал её слишком откровенной и потребовал полностью вырезать. Режиссёр сократил фрагмент и сумел отстоять его, а от срывания одежды в порыве страсти остался только кадр с лежащим на кресле платьем.

Третью строчку занимает ещё одна картина, получившая «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, — киноэпопея Сергея Бондарчука «Война и мир». Олег Табаков воплотил образ Николая Ростова, энергичного молодого человека, храброго офицера. Критики называют роль старшего сына Ростовых одной из лучших в карьере артиста. Его партнёрами по съёмочной площадке стали Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов, Василий Лановой, Анастасия Вертинская и мхатовские мэтры Виктор Станицын, Анатолий Кторов и Ангелина Степанова.

На четвёртой позиции «Д`Артаньян и три мушкетёра» — экранизация знаменитого романа Александра Дюма. Поиск актёров был очень тяжёлым и долгим. Весь изначально предполагаемый состав был изменён. А вот на роли Людовика XIII и Анны Австрийской режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич утвердил Олега Табакова и Алису Фрейндлих практически сразу.

Замыкает первую пятёрку водевильный вестерн «Человек с бульвара Капуцинов». Режиссёру Алле Суриковой удалось собрать в кадре целую плеяду звёзд советского кино: Андрея Миронова, Николая Караченцова, Александру Яковлеву, Михаила Боярского, Льва Дурова. Олег Табаков исполнил роль хитрого и алчного, но обаятельного бармена Гарри Маккью. Сцены с актёром часто приходилось снимать отдельно и вставлять крупные планы в эпизоды в салуне на этапе монтажа. Всё это из-за сильной занятости Олега Павловича: на тот момент он руководил собственным театром и был ректором Школы-студии МХАТ.

На шестой строчке расположилась комедия «12 стульев». Режиссёр Марк Захаров пригласил Олега Табакова на роль «голубого воришки» Альхена и не прогадал. Для зрителей застенчивый Александр Яковлевич стал одним из любимых персонажей фильма.

Семейный мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания» занимает седьмое место. С первых кадров запоминается суровая гувернантка мисс Эндрю в исполнении Олега Табакова. Идея пригласить на роль мужчину принадлежала режиссёру Леониду Квинихидзе. В первоисточнике (в книге английской писательницы Памелы Трэверс) мисс Эндрю была настолько сварливой и отвратительной героиней, что постановщик не решился предлагать эту роль женщинам.

Картина Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», снятая по мотивам романа Ивана Гончарова «Обломов», находится в Абсолютном топе на восьмой позиции. В ней Олег Табаков воплотил главного героя — владельца имения, дни напролёт погружённого в безделье и лень. После премьеры фильм столкнулся с непринятием критиков. При этом драма «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» имела успех за рубежом и получила несколько наград, включая премию Национального совета кинокритиков США как лучший фильм на иностранном языке.

На предпоследнем месте ещё одна работа Никиты Михалкова — «Неоконченная пьеса для механического пианино». Картину режиссёр поставил по малоизвестной пьесе Антона Чехова «Безотцовщина». Сценарий был написан в соавторстве с драматургом и художником Александром Адабашьяном. Главные роли сыграли Александр Калягин, Елена Соловей, Юрий Богатырёв и Олег Табаков. Съёмки проходили в заброшенной усадьбе недалеко от Пущина. Весь период актёры жили на площадке вместе с семьями, обращались друг к другу на «вы», за чаем беседовали о природе, погоде и искусстве. В свободное время ходили за грибами и купались в Оке. Всё это поддерживало чеховскую атмосферу даже за кадром.

Завершает абсолютный топ телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» сказка Михаила Юзовского «После дождичка в четверг», в которой Олег Табаков сыграл Кощея Бессмертного. Златовласый, одетый в пышные одежды и похожий скорее на герцога, чем на коварного злодея, Кощей получился у Олега Павловича и страшным, и смешным одновременно.