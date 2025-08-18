Библиотека онлайн-кинотеатра KION пополнилась 45 культовыми фильмами — голливудскими, южнокорейскими и европейскими. В коллекцию вошли семейные драмы, захватывающие боевики, комедии, триллеры и даже мультфильмы.

Пользователям стали доступны как классика мирового кинематографа, так и свежие хиты. Среди них легендарная драма с Джонни Деппом и Леонардо ДиКаприо «Что гложет Гилберта Грейпа» (1993), за которую юный ДиКаприо впервые был номинирован на «Оскар». Фильм рассказывает о парне из захолустного городка, вынужденном заботиться о своём больном брате и пытающемся найти собственное счастье в череде жизненных трудностей.

На платформе также появилась захватывающая экшен-комедия «Славные парни» (2016), действие которой разворачивается в Лос-Анджелесе 1970-х. История рассказывает о частном детективе и наёмном громиле, которые объединяются, чтобы расследовать загадочную смерть девушки. Яркая ретро-атмосфера, искромётные диалоги и дуэт Райана Гослинга и Рассела Кроу делают эту картину одной из самых стильных и смешных криминальных комедий последнего десятилетия.

В числе триллеров — «Прежде, чем я усну» с Николь Кидман, Колином Фёртом и Марком Стронгом. Британский детективный триллер, снятый по одноимённому роману С. Дж. Уотсона, рассказывает историю женщины, потерявшей память в результате загадочной травмы. Каждый день для неё начинается с полного забвения — она не помнит ни своего имени, ни лица мужа, ни прошлой жизни. Прежде, чем она уснёт, ей нужно оставить для себя видеопослания, которые помогут ей восстановить цепочку событий и узнать правду.

Кроме того, в подборке есть и спортивные драмы. Например, фильм «Левша» (2015) с Джейком Джилленхолом — захватывающая история о чемпионе мира по боксу, который пытается вернуть смысл жизни после смерти жены и карьерного падения. Потеряв всё, он начинает путь к личному и профессиональному возрождению, сражаясь не только с соперниками по рингу, но и с собственными демонами. Фильм сочетает напряжённые сцены боёв, глубокую драму и вдохновляющее послание о силе воли и втором шансе.

Среди прочего, коллекцию пополнил детектив с Марком Руффало «Тёмные воды» (2019). По сюжету преуспевающий адвокат Роберт Биллот, специализирующийся на защите интересов крупных корпораций, оказывается на другой стороне баррикад. Расследуя дело против компании, которую он защищал много лет, адвокат раскрывает экологическую катастрофу и понимает, что против него теперь не только мощная корпорация, но и целая система.

Помимо перечисленного, библиотека пополнилась следующими фильмами: «Ветреная река» (2017), «Иностранец» (2017), «Красные огни» (2012), «Любой ценой» (2016), «Ограбление по-французски» (2003), «Пеле: Рождение легенды» (2016), «Маски для Николаса» (2020), «Шимми: Первый король обезьян» (2023), «Безжалостный» (2017), «Брат» (2016), «Выход» (2019), «Кооперация» (2017), «Кооперация 2: Интернэшнл» (2022), «Криминальный город 2» (2022), «Кунхам: Пограничный остров» (2017), «Мастер» (2016), «Невиновная» (2020), «Подставной город» (2017), «Пожарные» (2024), «Чудесный призрак» (2018), «Большая афера» (2013), «Венеция зовёт» (2019), «Выстрел в пустоту» (2017), «Мальчики возвращаются» (2009), «На глубине шести футов» (2017), «Орёл IX легиона» (2009), «Пегас: Волшебный пони» (2019), «Посвящённый» (2014), «Убежище» (2008), «Чёрное золото» (2011), «Бабник» (2008), «Всё ради неё» (2008), «Второй шанс» (2014), «Лучшее во мне» (2014), «На грани» (2012), «Париж подождёт» (2017), «Разумное сомнение» (2009), «Талли» (2017), «Чёрная книга» (2006), «Этому быть!» (2021).