«БТП»: VITA CHIKOVANI представила новый сингл

Фото © пресс-служба Rocket Records

Певица VITA CHIKOVANI представила новый сингл «БТП» — песню, в которой романтический вечер превращается в остроумный монолог о разочаровании. Легкий поп-бит и запоминающийся припев сопровождают историю, где вместо химии между двумя людьми остаются только наблюдения, сарказм и честность без фильтров.

В центре сюжета — встреча, которая могла бы стать началом чего-то большего. Платье, каблуки, макияж, бокал игристого… Но за внешним антуражем быстро становится ясно: герой вечера увлечен главным образом самим собой. Комплименты сменяются самовосхвалением, разговоры — длинными паузами, а обещания «на край земли» оказываются всего лишь словами, далекими от реальных поступков.

Текст наполнен ироничными деталями: «целых три часа хвалил себя — вышло две минуты», «на экономе летим по шоссе смотреть твой дом и бассейн». Здесь нет выдуманных драм — только узнаваемые ситуации, в которых романтические ожидания сталкиваются с реальностью. «БТП» звучит как легкий, но меткий комментарий к современным отношениям, где харизма и уверенность иногда оказываются маской, за которой прячется совершенно незнакомый и порой неприятный человек.

