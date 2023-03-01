ТОП-10 самых популярных книг по психологии в феврале

В ТОП-10 популярных книг по психологии вошли:
- О. Примаченко. К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя;
- Э. Фромм. Искусство любить;
- О. Примаченко. С тобой я дома;
- Дж. Синсеро. НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед;
- К. Равикант. ЛЮБИ СЕБЯ. Словно от этого зависит твоя жизнь;
- М. Лабковский. Хочу и буду;
- С. Шталь. Ребенок в тебе должен обрести дом. Вернуться в детство, чтобы исправить взрослые ошибки;
- Э.Е. Эгер Выбор. О свободе и внутренней силе человека;
- Р. Кийосаки. Богатый папа, бедный папа;
- Д. Канеман. Думай медленно… решай быстро.
Рейтинг составлен на основе продаж во всех розничных магазинах «Читай-город».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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