ТОП-10 самых популярных книг по психологии в феврале

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В ТОП-10 популярных книг по психологии вошли:

  • О. Примаченко. К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя;
  • Э. Фромм. Искусство любить;
  • О. Примаченко. С тобой я дома;
  • Дж. Синсеро. НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед;
  • К. Равикант. ЛЮБИ СЕБЯ. Словно от этого зависит твоя жизнь;
  • М. Лабковский. Хочу и буду;
  • С. Шталь. Ребенок в тебе должен обрести дом. Вернуться в детство, чтобы исправить взрослые ошибки;
  • Э.Е. Эгер Выбор. О свободе и внутренней силе человека;
  • Р. Кийосаки. Богатый папа, бедный папа;
  • Д. Канеман. Думай медленно… решай быстро.

Рейтинг составлен на основе продаж во всех розничных магазинах «Читай-город».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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