В ЦСИ «Креадор» представили выставку художников, вдохновленных творчеством Фриды Кало

На выставке «И я, как Фрида...» показан образ великой мексиканской художницы с непривычного ракурса. Её известность создает ореол понятности вокруг ее жизни и кажется, что о ней невозможно узнать что-то новое.

Мария Мельцаева. Да здравствует жизнь!

Другой ракурс, взгляд на великого художника сквозь призму вдохновения им самим – это своеобразное зеркало современной культуры. Каждый из авторов, представленных на выставке «И я, как Фрида...» делится со зрителем своей страстью, болью, радостью, горением.

«И я, как Фрида, тоже хочу быть собой. ... Я хочу быть смелой, смотреть вперёд с широко открытым сердцем... Фрида – моё воспоминание и моё наставление», – рассказывает художница Алёна Ларинц о своём творчестве и своих работах, представленных на выставке.

История каждого участника выставки уникальна, но все они – о преодолении и переосмыслении, о трансформации обычного человека в homo faber – созидающего и творящего свою собственную судьбу. Катализатором этой трансформации для художников стала Фрида «В современном мире воля Фриды Кало к жизни влияет не только на художников, и вдохновляет не только их, но и тех, кто сталкивается с её творчеством в повседневной жизни. Каждый зритель может почувствовать её огонь внутри себя», – подчёркивает куратор выставки Люба Дикер.

На выставке представлены живописные работы и графика БАгно, Алёны Ларинц, Лилии Ковалевской, Вероники Кащенко, Михаила Глушкова, Дарьи Лебедевой, Марины Петровой, Марии Мельцаевой, Александры Халипской, МаринАРТ Меркуловой, Екатерины Никитиной, Ольги Аришиной, Полины Тереховой, Алексея Самбурова, Аксиньи Францевой и Любы Дикер. Объекты Михаила Глушкова, Натальи Ярошенко, Алены Ларинц, а также Алексея Самбурова и Любы Дикер делают экспозицию более экспрессивной и даже историчной, отсылая к эпизодам из жизни Фриды и перекликаясь с её домом-музеем в Мехико. Специально для выставки Бошенятова Елена создала фильм «FRIDA. Феномен женской культуры всех времен». Композитор Андрей Пастух записал музыкальные импровизации к нескольким картинам Кало.

В рамках параллельной программы к выставке будут проведены лекции о творчестве Фриды Кало и о современном искусстве, а также кураторские экскурсии и тематические мастер-классы.

Выставка завершит работу 12 мая.

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