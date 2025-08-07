В Санкт-Петербурге завершились съемки остросюжетной военной драмы «Балтийское море» режиссера Алексея Карелина.

Лето 1944 года. В Балтийском море советским «морским охотником» потоплена немецкая подлодка U-250. На ее борту находятся три новейшие акустические торпеды Т-5 («Цаункёниг»), способные поменять расстановку сил не только в Балтийском море, но и во всей Атлантике. В этой ситуации группа диверсантов во главе с немецким резидентом «Фаустом» (Сергей Шнырёв) начинает в Ленинграде и Кронштадте секретную операцию по уничтожению «Цаункёниг» и советского КБ, ответственного за разработку средств противоторпедной защиты. Подполковнику Сергею Сабурову (Павел Трубинер) и майору Елене Солей (Екатерина Вилкова) предстоит вычислить и обезвредить немецких диверсантов, а также выявить «крота» в своем ближайшем окружении. А еще – сохранить свою любовь, поскольку после неожиданного появления новой загадочной героини (Анастасия Микульчина) их чувства пройдут настоящую проверку на прочность.

«Съемочный процесс прошел крайне разнообразно: было и смешно, и грустно, и тяжело, и нервно, но в то же время – интересно и плодотворно. Съемочная группа испытала большой спектр эмоций и впечатлений, и все это останется в нашей памяти. В новом сезоне мы приготовили новую шпионскую детективную историю: уверен, за этой интригой будет интересно следить. Также зрителей ждет мощная мелодраматическая линия, которая переплетет судьбы главных героев с происходящим и вызовет заинтересованность к просмотру этой картины. Как режиссер я постарался создать реалистичные объемные образы: наши герои – живые люди с настоящими судьбами. Работать было очень интересно!», – говорит режиссер Алексей Карелин.

«Мы снимаем уже третью часть, поэтому мой персонаж успел сформироваться. Это человек, который всецело любит свою Родину и службу, готов всегда защищать и оберегать. В проекте много реальных исторических личностей, мой герой – симбиоз всего увиденного, услышанного и рассказанного. Сама история – подлинная и настоящая, с человеческими отношениями, которые так драматично развивались в то время. В этой части будет много неожиданных поворотов, в том числе и в любовной сфере, больше драмы и приключений. Уверен, зрители ждут долгожданного продолжения и в новом сезоне нам будет, чем порадовать поклонников военных картин», – поделился актёр Павел Трубинер.

Главные роли в проекте исполнили Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Анастасия Микульчина, Владимир Верёвочкин, Антон Батырев, Андрей Вальц, Сергей Шнырёв, Сергей Иванюк, Екатерина Юдина, Наталья Гриншпун, Михаил Лукашов и другие.