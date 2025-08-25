Топ любимых цитат из фильмов Георгия Данелии

25 августа исполнилось 95 лет со дня рождения режиссёра, сценариста, народного артиста СССР Георгия Данелии. Его фильмы входят в золотой фонд отечественного кинематографа, а фразы героев из его картин стали афоризмами. Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» узнал, какие цитаты из кинокартин Георгия Данелии наиболее любимы зрителями. Самыми популярными оказались фразы из фильма «Мимино».

В преддверии юбилея Георгия Данелии телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» попросил зрителей назвать любимые цитаты из картин режиссёра. А затем фразы, которые называли чаще всего, были вынесены на голосование в социальных сетях.

В результате получился топ любимых фраз из фильмов Георгия Данелии:

«Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь», «Мимино» — 34%;

«Спасибо, я пешком постою», «Мимино» — 33%;

«Алло, Ларису Ивановну хочу», «Мимино» — 30%;

«Это энергичный танец», «Афоня» — 29%;

«Хорошо сидим», «Осенний марафон» — 28%;

«Совести-то у меня — во! С прицепом! А времени нет!», «Афоня» — 21%;

«Дядя Петя, ты дурак?», «Серёжа» — 16%;

«Скрипач не нужен», «Кин-дза-дза!» — 13%;

«Тостуемый пьёт до дна», «Осенний марафон» — 12%;

«Я сейчас там так хохотался», «Мимино» — 11%.

В первой тройке оказались фразы из фильма «Мимино»: «Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь», «Спасибо, я пешком постою» и «Алло, Ларису Ивановну хочу». По воспоминаниям Георгия Данелии, фразы «Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь» в сценарии не было — её придумал актёр Фрунзик Мкртчян, исполнитель роли шофёра Рубика. Причём он мог в картину и не попасть. Когда Данелии нужно было выбрать, кто будет играть героя, живущего с Мимино в одном номере гостиницы «Россия», рассматривались кандидатуры Мкртчяна и Евгения Леонова. В результате выбор решился просто подбрасыванием монетки.

В топ вошла ещё одна фраза из фильма «Мимино», произнесённая Рубиком: «Я сейчас там так хохотался». Она замыкает топ-10.

На четвёртом месте знаменитая фраза из фильма «Афоня», из сцены на танцплощадке: «Это энергичный танец». Девушку на танцплощадке сыграла актриса Татьяна Распутина. Чтобы создать актрисе крупные формы, специально использовали манную крупу, которую принёс один из членов съёмочной группы. Ещё одна фраза из «Афони», произнесённая главным героем, «Совести-то у меня — во! С прицепом! А времени нет!», оказалась на шестом месте топа.

Замыкает топ-5 фраза «Хорошо сидим» из трагикомедии «Осенний марафон». Ещё одна фраза из картины: «Тостуемый пьёт до дна», оказалась на девятом месте. Оба афоризма произнесены Евгением Леоновым, который сыграл соседа Бузыкина — Василия Игнатьевича. За эту роль Леонов на Венецианском кинофестивале получил приз итальянских журналистов за лучшую мужскую роль. И Данелия считал, что фразы «Тостуемый пьёт до дна» и «Хорошо сидим» стали крылатыми именно благодаря гениальной интонации актёра.

На седьмом месте фраза из фильма «Серёжа»: «Дядя Петя, ты дурак?». Это первая полнометражная картина режиссёра. Её он снял вместе с Игорем Таланкиным. Сценарий был написан по произведению известной писательницы Веры Пановой. Серёжу сыграл пятилетний мальчик Боря Бархатов, который поразил всех на пробах своей непосредственностью и любопытством.

На восьмом месте фраза из фильма «Кин-дза-дза!»: «Скрипач не нужен», которую несколько раз произносят по ходу фильма по отношению к Гедевану — герою Левана Габриадзе.