Francesco Araja. The Dawn of Russian Opera / Франческо Арайя. Рождение русской оперы. Премьера!

На всех музыкальных онлайн-платформах России и мира состоялся релиз уникального альбома — «Francesco Araja. The Dawn of Russian Opera / Франческо Арайя. Рождение русской оперы». Этот монографический диск впервые представляет современной аудитории музыку композитора, стоявшего у истоков оперного искусства в России. Франческо Арайя — автор первой в истории оперы «Цефал и Прокрис», написанной в 1755 году по заказу императрицы Елизаветы Петровны на либретто Александра Сумарокова на русском языке по мотивам древнегреческого мифа о молодоженах, которых пытаются разлучить богиня Аврора, влюбленная в Цефала, и критский царь Минос. Альбом включает несколько арий из этой оперы, а также арии из итальянских опер, написанных композитором в России.

Арии исполнены Верой Чекановой (сопрано) и барочным ансамблем «Солисты Екатерины Великой» под управлением Андрея Решетина. Музыка из оперы «Цефал и Прокрис» воссоздана по редчайшим партиям из Ораниенбаума, которые хранятся в Научной библиотеке Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Записи арий предшествовала постановка оперы и многолетние усилия фестиваля «EARLYMUSIC» и ансамбля «Солисты Екатерины Великой» в воссоздании русской сценической речи первой половины XVIII века, языка барочных жестов, русской инструментальной музыки. Альбом появился на свет благодаря совместным усилиям фонда Île Thélème, AXL Академии EARLYMUSIC и международного фестиваля EARLYMUSIC. Музыка, представленная на диске, записана для фильма «Рождение русской оперы», снятого Глебом Пирятинским.

Свежий релиз выводит на современную музыкальную арену знаковую фигуру из оперного прошлого России, по масштабу влияния сравнимую с Растрелли в архитектуре. Итальянский композитор Франческо Арайя был приглашен в Санкт-Петербург в 1735 году императрицей Анной Иоанновной и стал первым иностранным композитором, возглавившим Придворную итальянскую оперу. Он проработал в России около 25 лет. Именно Арайя написал и поставил в 1736 году в Зимнем дворце оперу «Сила любви и ненависти» (La forza dell’amore e dell’odio). Это была первая в истории полная опера, исполненная в России (до этого ставились лишь отдельные акты или интермедии).

С этого исторического момента опера-сериа (то есть «серьезная опера») стала кульминацией императорских празднеств. До этого внимание двора занимали потешные представления уличных театров. Новый оперный формат эпохи барокко с присущими опере-сериа чертами (виртуозные арии da capo, выразительные речитативы, ясная структура) покорил сердца слушателей. Музыка была очень изящная, мелодичная, типично неаполитанская, но уже предназначенная для русского двора, что особенно оценили в России.

Новый диск возвращает нам искусство забытого композитора: до этой записи музыка Арайи существовала лишь в виде нотных манускриптов в архивах. Теперь же мы можем услышать ее вживую, причем услышать в аутентичном исполнении. Ансамбль «Солисты Екатерины Великой» специализируется на исполнении музыки XVIII — начала XIX веков, связанной с русским императорским двором. Камерный коллектив играет на исторических инструментах или их точных копиях: и на альбоме для истинных меломанов звучат барочные скрипки, виолончель, виола да гамба, теорба/лютня, клавесин.

Историческое и культурное значение этого диска сложно недооценить. Проект ликвидирует огромный пробел в истории музыки и возрождает забытое наследие. Он показывает, что русская оперная традиция началась не с Глинки, а на столетие раньше, со сложнейших опер при императорском дворе.

Альбом Francesco Araja. The Dawn of Russian Opera — это больше чем просто аудиозапись. Это попытка уловить те самые культурные и эстетические импульсы, что сформировали уникальный русский оперный язык в лоне общеевропейской традиции. Это масштабный научно-просветительский проект, позволяющий нам заново открыть упущенные страницы музыкальной истории. Это диск, который показывает миру величие незаслуженно забытого первого композитора русской оперы и блестяще преподносит его музыку в аутентичном ключе. И это, безусловно, мост, легко и естественно соединяющий прошлое и настоящее в неразрывную культурную цепь.