30 лет в сердцах и в эфире: звёзды поздравили «Русское Радио»

русское радио 30
Фото: пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Не успели отгреметь овации юбилейного шоу «Русского Радио», как праздничные аккорды зазвучали вновь – на закрытом вечере в клубе «Академия», где роли поменялись местами.

Здесь не радио отмечало лучших исполнителей, а сами артисты чествовали команду «Русского Радио». Ведь благодаря станции многие из них стали известны миллионам слушателей.

В зале – те, кто наполняет эфир голосами, и те, кто создаёт его изнутри. Музыканты, партнёры, команда, редакторы, продюсеры – настоящая радиосемья, собравшаяся отметить 30-летие станции в искренней душевной атмосфере.

Свои выступления именинникам подарили: Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Настасья Самбурская, Иванушки International, Артур Пирожков, Seville (Artik & Asti), Джиган, Юля Гаврилина, NЮ, Женя Лизогуб и MELISA.

В зале присутствовали многочисленные звездные гости станции, в том числе Алсу, Жасмин, Валерия и Иосиф Пригожин, Роман Архипов и другие.

Генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская: «Я поздравляю “Русское Радио” с невероятным юбилеем. Для радио 30 лет – это целая эпоха. Сегодня во всем зале чувствовалось, что каждая песня затрагивает струны души, до мурашек. Это воспоминания и ностальгия! И замечательная команда “Русского Радио” во главе с Владимиром Борисовым работает над этим постоянно. Напомню, что в этом году команда радиостанции получила орден Почета за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. И это большая гордость для нас».

С юбилеем радиостанцию также поздравили Председатель Совета директоров, президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин и управляющий директор холдинга Дмитрий Медников.

Завершил праздник огромный трехъярусный торт с тридцатью свечами, которые совместно задула команда радиостанции.

