В Государственном музее современной истории России представлена выставка «Фарфор и время»

С. Трофимова. Ритон античный, «Красный конь»

100-летие музея и 280-летний юбилей Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге объединил 2024 год. Но не только. Бурные события прошедшего века, его мирная жизнь отображена в искусстве фарфора, выполненного Казимиром Малевичем, Николаем Суетиным, Анной Лепорской.

Плакатный стиль можно увидеть не только на афишах, он есть и в фарфоре. Супрематические композиции, лозунги на скульптурах, предметах посуды, декора свидетельствуют о новом виде искусства. Агитация была нужна советской власти, фарфоровые изделия, расписанные известными художниками и скульпторами, подошли для такой цели как нельзя лучше.

Космос, спортивные соревнования, сельскохозяйственная уборочная компания с многочисленными счастливыми трактористами и колхозниками, индустриализация и новинки технического прогресса, Великая Отечественная война и её герои – военачальники, летчики и танкисты – всё это темы и сюжеты для искусства фарфора. В нём – одновременно и красота, и мастерство, и талант, и запечатленное время, и знаменитая кобальтовая сетка, придуманная Анной Яцкевич в 1944 году. Отдельным разделом представлена на выставке своеобразная фарфоровая мастерская – история развития промышленности.

Марина АБРАМОВА