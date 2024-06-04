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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Государственном музее современной истории России представлена выставка «Фарфор и время»

В Государственном музее современной истории России представлена выставка «Фарфор и время»

editor
By editor
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Трофимова_С_ритон-античный_Красный-конь

С. Трофимова. Ритон античный, «Красный конь»

100-летие музея и 280-летний юбилей Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге объединил 2024 год. Но не только. Бурные события прошедшего века, его мирная жизнь отображена в искусстве фарфора, выполненного Казимиром Малевичем, Николаем Суетиным, Анной Лепорской.

Плакатный стиль можно увидеть не только на афишах, он есть и в фарфоре. Супрематические композиции, лозунги на скульптурах, предметах посуды, декора свидетельствуют о новом виде искусства. Агитация была нужна советской власти, фарфоровые изделия, расписанные известными художниками и скульпторами, подошли для такой цели как нельзя лучше.

Космос, спортивные соревнования, сельскохозяйственная уборочная компания с многочисленными счастливыми трактористами и колхозниками, индустриализация и новинки технического прогресса, Великая Отечественная война и её герои – военачальники, летчики и танкисты – всё это темы и сюжеты для искусства фарфора. В нём – одновременно и красота, и мастерство, и талант, и запечатленное время, и знаменитая кобальтовая сетка, придуманная Анной Яцкевич в 1944 году. Отдельным разделом представлена на выставке своеобразная фарфоровая мастерская – история развития промышленности.

фарфор и время

Марина АБРАМОВА

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