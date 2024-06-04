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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUОт детских историй до взрослых романов

От детских историй до взрослых романов

editor
By editor
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писатель

Многие пробовали писать свои первые истории еще в детстве, создавая удивительные миры из фантазий и мечтаний. Далеко не каждый стал автором, но некоторым это все-таки удалось. В честь Дня защиты детей литературная платформа «Литнет» провела опрос среди тысячи авторов о том, как ранние годы оказывают влияние на будущее писателей. Результаты показали, что раннее творчество действительно может стать стартовой площадкой для будущих литературных достижений и важно поддерживать мечты и интересы детей в их стремлении выразить себя через искусство.

Ключевые данные:

  • 81% авторов начали писать еще до совершеннолетия.
  • 76% писателей вдохновили на творчество собственные фантазии, 60% — книги, которые они читали в детстве.
  • 51% авторов использовали в своем творчестве идеи из детских произведений.
  • 64% авторов считают, что детство имеет огромное значение для формирования литературных интересов и предпочтений.
  • «Гарри Поттер», «Властелин колец» и «Волшебник Изумрудного города» вдохновляли современных авторов на писательскую карьеру чаще других книг.

Детская мечта или призвание

Во время опроса «Литнет» выяснил, в каком возрасте авторы начали писать свои первые произведения.

Большинство опрошенных (81%) начали писать произведения еще до совершеннолетия:

  • До 7 лет — 12%.
  • С 8 до 10 лет — 23%.
  • С 11 до 14 лет — 28%.
  • С 14 до 18 лет — 18%.
  • С 19 до 25 лет — 5%.
  • С 26 до 35 лет — 7%.
  • Старше 36 лет — 6%.

Также результаты опроса показали, что 89% авторов пробовали писать в детстве и лишь 11% не делали этого.

Стать писателями в детстве хотели 39% опрошенных, 45% мечтали о другой профессиональной деятельности, в то время как 13% в детстве о профессии не думали.

Было интересно узнать, что вдохновило авторов начать писать в детстве. 76% респондентов вдохновили их собственные фантазии, 60% — книги, которые читали. Родители и другие важные люди повлияли на желание стать писателем для 14% опрошенных, 4% вдохновили биографии известных писателей.

Топ-25 авторов, вдохновляющих начать писать, выглядит так:

  • Джоан Роулинг — 11%.
  • Александр Дюма — 11%.
  • Кир Булычёв — 10%.
  • Джон Толкин — 9%.
  • Жюль Верн — 7%.
  • Александр Пушкин — 6%.
  • Андрей Белянин — 5%.
  • Артур Конан Дойл — 4%.
  • Александр Волков — 4%.
  • Николай Носов — 4%.
  • Агата Кристи — 4%.
  • Джейн Остен — 4%.
  • Братья Стругацкие — 3%.
  • Стивен Кинг — 3%.
  • Михаил Булгаков — 3%.
  • Александр Беляев — 3%.
  • Михаил Лермонтов — 2%.
  • Марк Твен — 2%.
  • Владислав Крапивин — 2%.
  • Маргарет Митчелл — 2%.
  • Фёдор Достоевский — 2%.
  • Рэй Брэдбери — 2%.
  • Сестры Бронте — 2%.
  • Эдгар Райс Берроуз — 2%.
  • Александр Грин — 2%.

Книги, которые вдохновили начать писать:

  • «Гарри Поттер» — 11%.
  • «Властелин колец» — 8%.
  • «Волшебник Изумрудного города» — 6%.
  • «Три мушкетера» — 3%.
  • «Таня Гроттер» — 3%.
  • «Мастер и Маргарита» — 3%.
  • «Джейн Эйр» — 3%.
  • Сказки народов мира — 2%.
  • Цикл книг об Алисе Селезнёвой — 2%.
  • «Сумерки» — 2%.
  • «Граф Монте-Кристо» — 2%.
  • Трилогия о Незнайке — 2%.
  • «Гордость и предубеждение» — 1%.
  • «Маленький принц» — 1%.
  • «Два капитана» — 1%.
  • «Капитанская дочка» — 1%.
  • «Золушка» — 1%.
  • «Триумфальная арка» — 1%.

Также 93% опрошенных сообщили, что всегда любили писать и фантазировать, 88% чтение вдохновило начать писать самостоятельно. Писательство не интересовало в детстве 13% респондентов.

О чем писали в детстве

«Литнет» интересовало, о чем обычно современные авторы писали в детстве. Самыми популярными темами детских произведений были магические существа и приключения с ними (42%) и сказочные миры и их обитатели (41%). К популярным темам также относятся дружба и приключения с друзьями (38%), вымышленные страны и планеты (34%) и приключения героев из книг и фильмов (30%). Замыкают топ-10 такие темы, как таинственные загадки и разгадки (24%), вымышленные истории из жизни (23%), путешествия во времени и пространстве (22%), мечты и желания (22%), вымышленные истории из жизни окружающих (19%).

Исследователи также узнали у авторов, в каких жанрах они писали свои истории. На первом месте — фэнтези (50%). Также к популярным жанрам относятся сказки (46%), приключенческие романы (41%) и любовные романы (37%).

Перерыв в писательстве

Во время исследования также спрашивали о перерыве в написании книг. 80% респондентов сообщили, что в детстве у них был большой перерыв в творчестве после первых попыток.

К основным причинам прерывания творчества авторы относят:

  • недостаток поддержки (44%);
  • отсутствие времени (38%);
  • отсутствие возможности публиковаться (36%);
  • недостаток мотивации (25%);
  • недостаток вдохновения (23%);
  • отсутствие интереса (22%);
  • семейные проблемы (19%);
  • проблемы с учебой (17%);
  • материальное положение (8%);
  • проблемы со здоровьем (5%).

Вернуться к творчеству большинство сподвигло внутреннее желание (80%). Для 34% опрошенных причиной этого стала возможность публиковаться на литературных порталах, 25% — наличие свободного времени, 17% — поддержка близких людей, 13% — финансовая независимость.

Влияние детского писательства на взрослых

51% авторов использовали в своем творчестве идеи из детских произведений. Основное, что заимствуют из детских произведений, — это идеи (40%), сюжеты (37%) и персонажи (36%). Стиль повествования детских произведений используют сейчас лишь 18% опрошенных авторов.

Было интересно узнать, как часто авторы возвращаются к своим детским произведениям для вдохновения:

  • часто — 7%;
  • иногда — 25%;
  • редко — 34%;
  • никогда — 34%.
  • 64% авторов считают, что детство имеет огромное значение для формирования литературных интересов и предпочтений.

«Литнету» было интересно понять, как детство и детские мечты влияют на писательское творчество:

  • подарили желание стать автором — 24%;
  • позволяют использовать истории из детства — 10%;
  • добавляют веру в себя — 9%;
  • сформировали развитое воображение — 9%;
  • вдохновляют на творчество — 8%;
  • дали опыт — 6%;
  • сохраняют внутреннего ребенка — 2%;
  • принесли известность — 1%;
  • позитивно влияют — 1%.

Методология опроса:

Место проведения опроса: вся Россия. Время проведения: 17–27 мая 2024 года. Исследуемая совокупность: 32% респондентов занимаются только написанием книг, 33% еще работают полный день, 15% работают частично, 7% пишут, находясь в декретном отпуске, и 6% учатся.

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