От детских историй до взрослых романов

Многие пробовали писать свои первые истории еще в детстве, создавая удивительные миры из фантазий и мечтаний. Далеко не каждый стал автором, но некоторым это все-таки удалось. В честь Дня защиты детей литературная платформа «Литнет» провела опрос среди тысячи авторов о том, как ранние годы оказывают влияние на будущее писателей. Результаты показали, что раннее творчество действительно может стать стартовой площадкой для будущих литературных достижений и важно поддерживать мечты и интересы детей в их стремлении выразить себя через искусство.
Ключевые данные:
- 81% авторов начали писать еще до совершеннолетия.
- 76% писателей вдохновили на творчество собственные фантазии, 60% — книги, которые они читали в детстве.
- 51% авторов использовали в своем творчестве идеи из детских произведений.
- 64% авторов считают, что детство имеет огромное значение для формирования литературных интересов и предпочтений.
- «Гарри Поттер», «Властелин колец» и «Волшебник Изумрудного города» вдохновляли современных авторов на писательскую карьеру чаще других книг.
Детская мечта или призвание
Во время опроса «Литнет» выяснил, в каком возрасте авторы начали писать свои первые произведения.
Большинство опрошенных (81%) начали писать произведения еще до совершеннолетия:
- До 7 лет — 12%.
- С 8 до 10 лет — 23%.
- С 11 до 14 лет — 28%.
- С 14 до 18 лет — 18%.
- С 19 до 25 лет — 5%.
- С 26 до 35 лет — 7%.
- Старше 36 лет — 6%.
Также результаты опроса показали, что 89% авторов пробовали писать в детстве и лишь 11% не делали этого.
Стать писателями в детстве хотели 39% опрошенных, 45% мечтали о другой профессиональной деятельности, в то время как 13% в детстве о профессии не думали.
Было интересно узнать, что вдохновило авторов начать писать в детстве. 76% респондентов вдохновили их собственные фантазии, 60% — книги, которые читали. Родители и другие важные люди повлияли на желание стать писателем для 14% опрошенных, 4% вдохновили биографии известных писателей.
Топ-25 авторов, вдохновляющих начать писать, выглядит так:
- Джоан Роулинг — 11%.
- Александр Дюма — 11%.
- Кир Булычёв — 10%.
- Джон Толкин — 9%.
- Жюль Верн — 7%.
- Александр Пушкин — 6%.
- Андрей Белянин — 5%.
- Артур Конан Дойл — 4%.
- Александр Волков — 4%.
- Николай Носов — 4%.
- Агата Кристи — 4%.
- Джейн Остен — 4%.
- Братья Стругацкие — 3%.
- Стивен Кинг — 3%.
- Михаил Булгаков — 3%.
- Александр Беляев — 3%.
- Михаил Лермонтов — 2%.
- Марк Твен — 2%.
- Владислав Крапивин — 2%.
- Маргарет Митчелл — 2%.
- Фёдор Достоевский — 2%.
- Рэй Брэдбери — 2%.
- Сестры Бронте — 2%.
- Эдгар Райс Берроуз — 2%.
- Александр Грин — 2%.
Книги, которые вдохновили начать писать:
- «Гарри Поттер» — 11%.
- «Властелин колец» — 8%.
- «Волшебник Изумрудного города» — 6%.
- «Три мушкетера» — 3%.
- «Таня Гроттер» — 3%.
- «Мастер и Маргарита» — 3%.
- «Джейн Эйр» — 3%.
- Сказки народов мира — 2%.
- Цикл книг об Алисе Селезнёвой — 2%.
- «Сумерки» — 2%.
- «Граф Монте-Кристо» — 2%.
- Трилогия о Незнайке — 2%.
- «Гордость и предубеждение» — 1%.
- «Маленький принц» — 1%.
- «Два капитана» — 1%.
- «Капитанская дочка» — 1%.
- «Золушка» — 1%.
- «Триумфальная арка» — 1%.
Также 93% опрошенных сообщили, что всегда любили писать и фантазировать, 88% чтение вдохновило начать писать самостоятельно. Писательство не интересовало в детстве 13% респондентов.
О чем писали в детстве
«Литнет» интересовало, о чем обычно современные авторы писали в детстве. Самыми популярными темами детских произведений были магические существа и приключения с ними (42%) и сказочные миры и их обитатели (41%). К популярным темам также относятся дружба и приключения с друзьями (38%), вымышленные страны и планеты (34%) и приключения героев из книг и фильмов (30%). Замыкают топ-10 такие темы, как таинственные загадки и разгадки (24%), вымышленные истории из жизни (23%), путешествия во времени и пространстве (22%), мечты и желания (22%), вымышленные истории из жизни окружающих (19%).
Исследователи также узнали у авторов, в каких жанрах они писали свои истории. На первом месте — фэнтези (50%). Также к популярным жанрам относятся сказки (46%), приключенческие романы (41%) и любовные романы (37%).
Перерыв в писательстве
Во время исследования также спрашивали о перерыве в написании книг. 80% респондентов сообщили, что в детстве у них был большой перерыв в творчестве после первых попыток.
К основным причинам прерывания творчества авторы относят:
- недостаток поддержки (44%);
- отсутствие времени (38%);
- отсутствие возможности публиковаться (36%);
- недостаток мотивации (25%);
- недостаток вдохновения (23%);
- отсутствие интереса (22%);
- семейные проблемы (19%);
- проблемы с учебой (17%);
- материальное положение (8%);
- проблемы со здоровьем (5%).
Вернуться к творчеству большинство сподвигло внутреннее желание (80%). Для 34% опрошенных причиной этого стала возможность публиковаться на литературных порталах, 25% — наличие свободного времени, 17% — поддержка близких людей, 13% — финансовая независимость.
Влияние детского писательства на взрослых
51% авторов использовали в своем творчестве идеи из детских произведений. Основное, что заимствуют из детских произведений, — это идеи (40%), сюжеты (37%) и персонажи (36%). Стиль повествования детских произведений используют сейчас лишь 18% опрошенных авторов.
Было интересно узнать, как часто авторы возвращаются к своим детским произведениям для вдохновения:
- часто — 7%;
- иногда — 25%;
- редко — 34%;
- никогда — 34%.
- 64% авторов считают, что детство имеет огромное значение для формирования литературных интересов и предпочтений.
«Литнету» было интересно понять, как детство и детские мечты влияют на писательское творчество:
- подарили желание стать автором — 24%;
- позволяют использовать истории из детства — 10%;
- добавляют веру в себя — 9%;
- сформировали развитое воображение — 9%;
- вдохновляют на творчество — 8%;
- дали опыт — 6%;
- сохраняют внутреннего ребенка — 2%;
- принесли известность — 1%;
- позитивно влияют — 1%.
Методология опроса:
Место проведения опроса: вся Россия. Время проведения: 17–27 мая 2024 года. Исследуемая совокупность: 32% респондентов занимаются только написанием книг, 33% еще работают полный день, 15% работают частично, 7% пишут, находясь в декретном отпуске, и 6% учатся.