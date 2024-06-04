От детских историй до взрослых романов

Многие пробовали писать свои первые истории еще в детстве, создавая удивительные миры из фантазий и мечтаний. Далеко не каждый стал автором, но некоторым это все-таки удалось. В честь Дня защиты детей литературная платформа «Литнет» провела опрос среди тысячи авторов о том, как ранние годы оказывают влияние на будущее писателей. Результаты показали, что раннее творчество действительно может стать стартовой площадкой для будущих литературных достижений и важно поддерживать мечты и интересы детей в их стремлении выразить себя через искусство.

Ключевые данные:

81% авторов начали писать еще до совершеннолетия.

76% писателей вдохновили на творчество собственные фантазии, 60% — книги, которые они читали в детстве.

51% авторов использовали в своем творчестве идеи из детских произведений.

64% авторов считают, что детство имеет огромное значение для формирования литературных интересов и предпочтений.

«Гарри Поттер», «Властелин колец» и «Волшебник Изумрудного города» вдохновляли современных авторов на писательскую карьеру чаще других книг.

Детская мечта или призвание

Во время опроса «Литнет» выяснил, в каком возрасте авторы начали писать свои первые произведения.

Большинство опрошенных (81%) начали писать произведения еще до совершеннолетия:

До 7 лет — 12%.

С 8 до 10 лет — 23%.

С 11 до 14 лет — 28%.

С 14 до 18 лет — 18%.

С 19 до 25 лет — 5%.

С 26 до 35 лет — 7%.

Старше 36 лет — 6%.

Также результаты опроса показали, что 89% авторов пробовали писать в детстве и лишь 11% не делали этого.

Стать писателями в детстве хотели 39% опрошенных, 45% мечтали о другой профессиональной деятельности, в то время как 13% в детстве о профессии не думали.

Было интересно узнать, что вдохновило авторов начать писать в детстве. 76% респондентов вдохновили их собственные фантазии, 60% — книги, которые читали. Родители и другие важные люди повлияли на желание стать писателем для 14% опрошенных, 4% вдохновили биографии известных писателей.

Топ-25 авторов, вдохновляющих начать писать, выглядит так:

Джоан Роулинг — 11%.

Александр Дюма — 11%.

Кир Булычёв — 10%.

Джон Толкин — 9%.

Жюль Верн — 7%.

Александр Пушкин — 6%.

Андрей Белянин — 5%.

Артур Конан Дойл — 4%.

Александр Волков — 4%.

Николай Носов — 4%.

Агата Кристи — 4%.

Джейн Остен — 4%.

Братья Стругацкие — 3%.

Стивен Кинг — 3%.

Михаил Булгаков — 3%.

Александр Беляев — 3%.

Михаил Лермонтов — 2%.

Марк Твен — 2%.

Владислав Крапивин — 2%.

Маргарет Митчелл — 2%.

Фёдор Достоевский — 2%.

Рэй Брэдбери — 2%.

Сестры Бронте — 2%.

Эдгар Райс Берроуз — 2%.

Александр Грин — 2%.

Книги, которые вдохновили начать писать:

«Гарри Поттер» — 11%.

«Властелин колец» — 8%.

«Волшебник Изумрудного города» — 6%.

«Три мушкетера» — 3%.

«Таня Гроттер» — 3%.

«Мастер и Маргарита» — 3%.

«Джейн Эйр» — 3%.

Сказки народов мира — 2%.

Цикл книг об Алисе Селезнёвой — 2%.

«Сумерки» — 2%.

«Граф Монте-Кристо» — 2%.

Трилогия о Незнайке — 2%.

«Гордость и предубеждение» — 1%.

«Маленький принц» — 1%.

«Два капитана» — 1%.

«Капитанская дочка» — 1%.

«Золушка» — 1%.

«Триумфальная арка» — 1%.

Также 93% опрошенных сообщили, что всегда любили писать и фантазировать, 88% чтение вдохновило начать писать самостоятельно. Писательство не интересовало в детстве 13% респондентов.

О чем писали в детстве

«Литнет» интересовало, о чем обычно современные авторы писали в детстве. Самыми популярными темами детских произведений были магические существа и приключения с ними (42%) и сказочные миры и их обитатели (41%). К популярным темам также относятся дружба и приключения с друзьями (38%), вымышленные страны и планеты (34%) и приключения героев из книг и фильмов (30%). Замыкают топ-10 такие темы, как таинственные загадки и разгадки (24%), вымышленные истории из жизни (23%), путешествия во времени и пространстве (22%), мечты и желания (22%), вымышленные истории из жизни окружающих (19%).

Исследователи также узнали у авторов, в каких жанрах они писали свои истории. На первом месте — фэнтези (50%). Также к популярным жанрам относятся сказки (46%), приключенческие романы (41%) и любовные романы (37%).

Перерыв в писательстве

Во время исследования также спрашивали о перерыве в написании книг. 80% респондентов сообщили, что в детстве у них был большой перерыв в творчестве после первых попыток.

К основным причинам прерывания творчества авторы относят:

недостаток поддержки (44%);

отсутствие времени (38%);

отсутствие возможности публиковаться (36%);

недостаток мотивации (25%);

недостаток вдохновения (23%);

отсутствие интереса (22%);

семейные проблемы (19%);

проблемы с учебой (17%);

материальное положение (8%);

проблемы со здоровьем (5%).

Вернуться к творчеству большинство сподвигло внутреннее желание (80%). Для 34% опрошенных причиной этого стала возможность публиковаться на литературных порталах, 25% — наличие свободного времени, 17% — поддержка близких людей, 13% — финансовая независимость.

Влияние детского писательства на взрослых

51% авторов использовали в своем творчестве идеи из детских произведений. Основное, что заимствуют из детских произведений, — это идеи (40%), сюжеты (37%) и персонажи (36%). Стиль повествования детских произведений используют сейчас лишь 18% опрошенных авторов.

Было интересно узнать, как часто авторы возвращаются к своим детским произведениям для вдохновения:

часто — 7%;

иногда — 25%;

редко — 34%;

никогда — 34%.

64% авторов считают, что детство имеет огромное значение для формирования литературных интересов и предпочтений.

«Литнету» было интересно понять, как детство и детские мечты влияют на писательское творчество:

подарили желание стать автором — 24%;

позволяют использовать истории из детства — 10%;

добавляют веру в себя — 9%;

сформировали развитое воображение — 9%;

вдохновляют на творчество — 8%;

дали опыт — 6%;

сохраняют внутреннего ребенка — 2%;

принесли известность — 1%;

позитивно влияют — 1%.

Методология опроса:

Место проведения опроса: вся Россия. Время проведения: 17–27 мая 2024 года. Исследуемая совокупность: 32% респондентов занимаются только написанием книг, 33% еще работают полный день, 15% работают частично, 7% пишут, находясь в декретном отпуске, и 6% учатся.