Мария Краснова: «Цепляют не столько картины, сколько истории, которые за ними стоят»

Мария Краснова – талантливая художница, пишущая картины маслом. Она создает сюжеты, связанные с внутренними проблемами и настоящими ценностями, об искренности и простоте в противовес амбициям и скорости современного мира. В своих блогах «MarieDearte» она делится закулисьем работы художника. Мы говорили с Марией о ее истории, картинах и взаимодействии с аудиторией.

– Расскажите, пожалуйста, как начинался ваш путь художника?

– История действительно длинная и неприятная. Художником я захотела стать еще в 2013 году, а в рисование меня тянуло с детства. Я была тем самым ребенком, которому ставили 2 по ИЗО, потому что считали, что я просила маму рисовать за себя. Мне нравилось не просто рисовать, а создавать сюжеты, истории; поэтому я часто звала знакомых девочек на фотосессии, чтобы они помогли воплотить мои задумки в жизнь.

Однако мое развитие резко остановилось в 2016 году из-за поступления в университет и учебы. У меня была не та насыщенная студенческая жизнь, полная тусовок, которые все себе представляют, к моему сожалению. Учеба давалась действительно тяжело и все свободное время я посвящала домашним заданиям, порой до рассвета.

Этот стиль жизни не мог подразумевать под собой никакого творчества, что стало отправной точкой моей продолжительной депрессии. Я долго пыталась быть «как все» и заставить себя пойти работать «как все», но просто не могла, и долго мучила себя, не понимая, что со мной не так. Я считала, что раз я не могу быть полезной для общества, не могу вписаться в рамки «нормальности», то я бракованный человек и мне нет места в этой жизни.

Все изменилось в 2022 году, тогда я начала позволять себе иногда садиться за холст. Должна сказать прямо: без моего мужа не было бы никакой художницы. Именно он увидел во мне потенциал и поддержал мое желание творить, за что я каждый день чувствую благодарность. К тому моменту я уже и забыла, как держать кисть в руках, и мне пришлось учиться заново. И только в 2023 году, спустя 10 лет, я смогла заявить о себе как о художнице. Мораль проста: не стоит пытаться убегать от себя, не стоит пытаться стать «кем-то», достаточно просто позволить себе быть собой, чтобы чувствовать себя полноценным человеком.

– Как вы находите сюжеты для своих картин?

– Сюжеты для картин приходят ко мне сами, я их не ищу. Они появляются у меня в голове, и я понимаю, что мне нужно их нарисовать. Я не всегда понимаю, что подразумевает под собой этот образ, но в процессе понимание приходит. Так было, например, с картинами из серии «Внутренний ребенок». Началось все с невинного портрета, который оказался ключом к моему подсознанию, к моим детским травмам, которые мне пришлось пережить и переосознать. Я верю в то, что моя душа с помощью образов дает мне подсказки, помогает мне. Я бы хотела начать заниматься этим раньше.

– Наверняка вам часто приходит обратная связь от подписчиков по поводу картин. Было ли что-то такое, что особенно запомнилось?

– Мне льстит это вопрос, я молодой художник и активной аудитории, которой действительно интересно искусство, у меня немного. Тем не менее, действительно были сообщения, которые меня трогали. Людей цепляют не столько картины, сколько истории, которые за ними стоят. Тем не менее, отзывы по заказам приходят очень эмоциональные и теплые. Я люблю заказы именно поэтому – человек доверяет тебе, понятия не имея, что получит в итоге, а затем его захлестывают эмоции, это очень приятно. Мне часто говорят «именно так я себе и представляла». Недавно был такой случай: девушка заказала портрет на день рождения, и я решила на фон нарисовать горы. Не знаю почему, я так увидела. Оказалось, что свой день рождения она отметила в горах, о чем эмоционально мне сообщила в голосовом. Пишу это и понимаю, что это и есть счастье – дарить людям улыбку.

– Видели, что вы создали серию картин о внутреннем ребенке. Расскажите, пожалуйста, про этот проект.

– Создавать эту серию я не планировала, я вообще всегда писала пейзажи, но в какой-то момент я почувствовала, что меня будто что-то тянет написать портрет «Беззащитность», а затем «Увидь мои цветы». После того, как написала первую картину, поняла, что это надолго. Как я говорила выше, эти картины открыли самые потаенные уголки моей психики. Грубо прозвучит, но я будто вскрыла себе череп и сделала операцию на открытом мозге. Вот так чувствовалась работа, которая стояла за этими картинами. Мне пришлось столкнуться со своим прошлым, увидеть без детских розовых очков со стороны то, что происходило на самом деле. Можете назвать это терапией, ведь мне буквально каждый день приходилось работать над своей головой, что заняло в сумме полтора года.

Должна сказать, это действительно пошло мне на пользу, я смогла найти источник своих страхов, сомнений, чувства беспомощности и искоренила его. Я смогла из самокритика стать человеком, который всегда поддерживает себя, который осознает свою ценность и ценность жизни.

Серия должна представлять из себя не менее 5 работ, но у меня только две. И хоть на данный момент я не чувствую необходимости в новых картинах, я знаю, что они меня ждут, и, когда я буду морально готова, серия пополнится.

– Были ли у вас еще какие-то концептуальные работы, интересные проекты, которые хотелось бы выделить? А может быть, есть задумки?

– Недавно мне посчастливилось сделать коллаборацию с молодым артистом, певицей Катей Ловой. Она заказала у меня обложку для трека, и, неожиданно для меня, эта работа стала для меня одной из любимых.

В своем творчестве я двигаюсь интуитивно. Пришел образ – пишу картину. Никогда не бывает такого, что мне нечего рисовать, очередь длинная. Моя творческая карьера и есть мой проект, который требует много сил и времени.

– Расскажите о своей мастерской. Как вы ее обустраивали? Что это место значит для вас?

– Про мастерскую у меня есть буквально «история судьбы», которую я рассказываю всем, с кем знакомлюсь, и вам расскажу! Я долго искала помещение для мастерской, так как жилплощадь, откровенно говоря, не позволяла складировать холсты и писать на больших форматах. И вот, когда я уже сдалась и решила, что обойдусь без мастерской, случайно нашла идеальное помещение для себя. Мы с арендодателем быстро договорились о просмотре и в ночь перед встречей мне снится сон: мы с мужем приезжаем к зданию, а арендодатель опаздывает. Через некоторое время подъезжает красная машина, и из нее выходит он: высокий мужчина, с аккуратно зачесанными назад седыми волосами, такого же цвета щетиной и пронзительными голубыми глазами. На нем голубая рубашка и джинсы. Он показывает нам помещение, но почему-то их оказывается два – одно поменьше, другое побольше. Можно было бы все скинуть на бредовый сон, но там оказалась и ванна.

Стоит ли говорить, что весь сон сбылся до мелочей? Та же машина, абсолютно тот же мужчина, который точно так же задержался. И да, два помещения – большое и маленькое. Оба они сдавались в аренду, выбрали мы поменьше. А ванна? В офисном здании действительно есть ванная комната. Такая вот она – судьба. Надеюсь, я не утомила вас своей историей.

Не побоюсь сказать, что мастерская для меня действительно как второй дом, как бы банально не звучало. В ней нет ничего лишнего, в основном только рабочие инструменты, но, в то же время, это самое уютное для меня место. Я считаю, у каждого художника должна быть своя мастерская, не важно, что это – отдельное помещение или комната дома. Своя мастерская – это рабочее место, в котором тебя не потревожат, в котором можно сосредоточиться.

– Каким вы видите свое развитие в качестве художника в будущем? Ставите ли какие-то цели?

– Самым желанным для меня сейчас является своя аудитория. Картинам нужен зритель точно как человеку нужен человек. Мне бы хотелось, чтобы они были написаны не просто так, чтобы кто-то смог увидеть в них себя, кому-то помогли истории, которые за ними стоят. Искусство – это тоже способ коммуникации, только тихий.

Я очень люблю заказы, для меня это каждый раз новое испытание, к тому же, мне нравится радовать людей, видеть отдачу после проделанной работы. Ради этого я и стараюсь. Конечно, мне хотелось бы свою базу заказчиков и покупателей, для этого мне нужно еще очень много работать. О выставках я даже не зарекаюсь, потому что считаю, что у меня не так много работ, которые можно было бы показать миру. Люди, которые понимают и ждут мое творчество – пожалуй, это и есть моя цель.