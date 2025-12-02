Третий сезон хитовой семейной комедии «Праздники» уже в эфире

Третий сезон хитовой семейной комедии стартует в эфире, а значит семья Пыжовых снова соберется вместе, чтобы отметить народные, профессиональные и личные праздники.

В третьем сезоне семейство Пыжовых сталкивается с переменами: глава семьи Виктор Васильевич Пыжов (Виталий Хаев) выходит на пенсию и впервые начинает жить для себя. Однако буря его энергии и разнообразные хобби для проведения свободного времени даются тяжело Наталье Николаевне (Мария Аронова). Дети же, как птенцы, вылетевшие из гнезда, учатся жить самостоятельно: у младшей дочери и мамы в декрете Юли (Яна Енжаева) и ее мужа Вовы (Никита Павленко) получается закрепиться в Москве, а у старшей, до этого более успешной и теперь так же молодой мамы Лены (Анастасия Калашникова) с мужем Пашей (Сергей Канаев), дела в Питере идут не так гладко, как хотелось бы. Поэтому во время «Праздников» сёстры не только продолжат конкурировать за любовь родителей, а их мужья — за звание лучшего зятя, но и будут выяснять отношения между собой и разрешать кризисные ситуации в личных взаимоотношениях с партнерами.

Плюс ко всему, в семье теперь две маленькие внучки, которые создают свои проблемы и требуют внимания всех членов семьи. Но несмотря на жизнь в разных городах — Москве, Петербурге и Твери — Пыжовы всё равно продолжают собираться вместе на даче или в квартире родителей по праздникам.

Производством сериала занималась продюсерская компания Russian Code и кинокомпания 1-2-3 Production по заказу телеканала ТНТ. Режиссёр-постановщик — Борис Дергачев, операторы-постановщики — Александр Чаплинский и Вагэ Акопян. Авторы сценария и креативные продюсеры: Денис Шенин и Дмитрий Ковалев. Художник-постановщик — Василий Уфа. К своим ролям вернутся: Мария Аронова, Виталий Хаев, Никита Павленко, Яна Енжаева, Анастасия Калашникова и Сергей Канаев. Также в третьем сезоне появится новый персонаж — Мама Паши — Жаннель Ивановна, роль которой исполнила актриса Мария Смольникова.

«“Праздники” стали одним из абсолютных хитов нашего телеканала — проект стабильно удерживает лидирующие позиции не только в прайме, но и в дневном показе, а также формирует сильную эмоциональную лояльность аудитории. Третий сезон сохраняет узнаваемый тон и драматургию, но при этом расширяет рамки семейной истории, что позволяет франшизе развиваться органично и долгосрочно. Для ТНТ “Праздники” — один из тех проектов, который зрители действительно ждут, и мы рады отвечать на этот запрос», — говорит генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.