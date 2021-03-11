Тriumph TV – интервью с современными музыкантами и исполнителями. Герой выпуска Антон Батагов

Част­ная филар­мо­ния Три­умф запус­ка­ет серию интер­вью со звез­да­ми ака­де­ми­че­ско­го мира на сво­ем кана­ле Тriumph TV. Съем­ки пилот­ных выпус­ков про­шли в Пер­ми и в Москве, сле­ду­ю­щие запла­ни­ро­ва­ны в Петер­бур­ге. Веду­щей Тriumph TV ста­ла Анна Вилен­ская – музы­ко­вед, руко­во­ди­тель Откры­то­го Музы­каль­но­го Лек­то­рия в Санкт-Петер­бур­ге, попу­ля­ри­за­тор клас­си­че­ской музыки.

Сей­час мир пере­жи­ва­ет необыч­ную для музы­ки эпо­ху. Кон­церт­ные залы закры­ва­ют­ся, кон­цер­ты ста­но­вят­ся мак­си­маль­но камер­ны­ми, онлайн пол­но­прав­но захва­ты­ва­ет все сфе­ры твор­че­ской (и не толь­ко) жиз­ни. Кажет­ся, что за меся­цы пан­де­мии уже мно­гое было ска­за­но и сде­ла­но, одна­ко новые темы появ­ля­ют­ся каж­дый день, и мы про­дол­жа­ем в них разбираться.

«Мы дав­но пла­ни­ро­ва­ли сде­лать свой про­ект интер­вью с музы­кан­та­ми и нако­нец пазл сло­жил­ся, подо­бра­лась отлич­ная съе­моч­ная коман­да, достиг­ну­ты дого­во­рён­но­сти с име­ни­ты­ми музы­кан­та­ми из раз­ных горо­дов, отсня­ты пилот­ные выпус­ки, есть все пред­по­сыл­ки что про­ект будет раз­ви­вать­ся и рас­ти», – гово­рит арт-дирек­тор част­ной филар­мо­нии «Три­умф» Ари­стов Сергей.

Интер­вью с все­мир­но извест­ным ком­по­зи­то­ром и пиа­ни­стом Анто­ном Бата­го­вым было запи­са­но в Москве, перед кон­церт­ной пре­мье­рой ново­го аль­бо­ма «Неви­ди­мые зем­ли». В нем Антон рас­ска­зал, как он выби­ра­ет рояль для сво­их запи­сей, как чув­ству­ет аккор­ды, как он путе­ше­ству­ет за оке­ан со сво­ей белой кош­кой Кисой и что дела­ет музы­ку соци­аль­ным высказыванием.

Внут­ри видео:

0:00​ — Кош­ки в жиз­ни Антона;

7:20​ — Про доб­ро и зло;

11:32​ — Фейс­бук в жиз­ни композитора;

15:45​ — Про музы­ко­ве­дов и критиков;

23:37​ — Выбор рояля;

29:22​ — Как менял­ся звук роя­ля на про­тя­же­нии веков;

35:22​ — Может ли музы­ка быть высказыванием;

52:09​ — Как Антон пишет музыку;

1:05:20​ — Про вол­не­ние перед концертом;

1:14:56​ — Плей­лист с люби­мой музы­кой Антона;

1:24:38​ — Суперигра.

Канал Три­умф TV пла­ни­ру­ет выпус­кать интер­вью раз в месяц.

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