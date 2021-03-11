Тriumph TV – интервью с современными музыкантами и исполнителями. Герой выпуска Антон Батагов

Частная филармония Триумф запускает серию интервью со звездами академического мира на своем канале Тriumph TV. Съемки пилотных выпусков прошли в Перми и в Москве, следующие запланированы в Петербурге. Ведущей Тriumph TV стала Анна Виленская – музыковед, руководитель Открытого Музыкального Лектория в Санкт-Петербурге, популяризатор классической музыки.
Сейчас мир переживает необычную для музыки эпоху. Концертные залы закрываются, концерты становятся максимально камерными, онлайн полноправно захватывает все сферы творческой (и не только) жизни. Кажется, что за месяцы пандемии уже многое было сказано и сделано, однако новые темы появляются каждый день, и мы продолжаем в них разбираться.
«Мы давно планировали сделать свой проект интервью с музыкантами и наконец пазл сложился, подобралась отличная съемочная команда, достигнуты договорённости с именитыми музыкантами из разных городов, отсняты пилотные выпуски, есть все предпосылки что проект будет развиваться и расти», – говорит арт-директор частной филармонии «Триумф» Аристов Сергей.
Интервью с всемирно известным композитором и пианистом Антоном Батаговым было записано в Москве, перед концертной премьерой нового альбома «Невидимые земли». В нем Антон рассказал, как он выбирает рояль для своих записей, как чувствует аккорды, как он путешествует за океан со своей белой кошкой Кисой и что делает музыку социальным высказыванием.
Внутри видео:
- 0:00 — Кошки в жизни Антона;
- 7:20 — Про добро и зло;
- 11:32 — Фейсбук в жизни композитора;
- 15:45 — Про музыковедов и критиков;
- 23:37 — Выбор рояля;
- 29:22 — Как менялся звук рояля на протяжении веков;
- 35:22 — Может ли музыка быть высказыванием;
- 52:09 — Как Антон пишет музыку;
- 1:05:20 — Про волнение перед концертом;
- 1:14:56 — Плейлист с любимой музыкой Антона;
- 1:24:38 — Суперигра.
Канал Триумф TV планирует выпускать интервью раз в месяц.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.