Библиотеки центра Москвы приглашают отправиться на прогулку по Садовому кольцу вместе с новым выпуском проекта «Экскурсионная среда онлайн».
Виртуальная экскурсия «Наследие Российской Империи на Садовом» – это необычный киносюжет о месте в центре столицы, которое ведет свою историю с XVI века.
Особенность этого выпуска в том, что сопровождать вас будут сразу несколько экскурсоводов проекта «Московские гуляки» – Людмила Бибина, Екатерина Шуман, Анна Яковлевич, Юлия Преображенская, Елена Анушенко, Светлана Шапошникова.
В XX веке Садовое превратилось в асфальтовый обруч, обнимающий историческое ядро Москвы. На нём 16 улиц, 16 площадей и 3 моста. Мы откроем вам тайну его названия, познакомим с некоторыми зданиями, построенными до 1917 года в разных стилях самыми известными архитекторами, расскажем об интересных людях, благодаря которым появились эти дома в Москве.
Мы прогуляемся по разным улочкам столицы, заглянем на Крымский мост, посетим одну из наших библиотек, изучим необычные достопримечательности и подробнее познакомимся с историей Москвы разных лет.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.