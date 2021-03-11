Библиотеки центра Москвы приглашают отправиться на прогулку по Садовому кольцу

Биб­лио­те­ки цен­тра Моск­вы при­гла­ша­ют отпра­вить­ся на про­гул­ку по Садо­во­му коль­цу вме­сте с новым выпус­ком про­ек­та «Экс­кур­си­он­ная сре­да онлайн».

Вир­ту­аль­ная экс­кур­сия «Насле­дие Рос­сий­ской Импе­рии на Садо­вом» – это необыч­ный кино­сю­жет о месте в цен­тре сто­ли­цы, кото­рое ведет свою исто­рию с XVI века.

Осо­бен­ность это­го выпус­ка в том, что сопро­вож­дать вас будут сра­зу несколь­ко экс­кур­со­во­дов про­ек­та «Мос­ков­ские гуля­ки» – Люд­ми­ла Биби­на, Ека­те­ри­на Шуман, Анна Яко­вле­вич, Юлия Пре­об­ра­жен­ская, Еле­на Ану­шен­ко, Свет­ла­на Шапошникова.

В XX веке Садо­вое пре­вра­ти­лось в асфаль­то­вый обруч, обни­ма­ю­щий исто­ри­че­ское ядро Моск­вы. На нём 16 улиц, 16 пло­ща­дей и 3 моста. Мы откро­ем вам тай­ну его назва­ния, позна­ко­мим с неко­то­ры­ми зда­ни­я­ми, постро­ен­ны­ми до 1917 года в раз­ных сти­лях самы­ми извест­ны­ми архи­тек­то­ра­ми, рас­ска­жем об инте­рес­ных людях, бла­го­да­ря кото­рым появи­лись эти дома в Москве.

Мы про­гу­ля­ем­ся по раз­ным улоч­кам сто­ли­цы, загля­нем на Крым­ский мост, посе­тим одну из наших биб­лио­тек, изу­чим необыч­ные досто­при­ме­ча­тель­но­сти и подроб­нее позна­ко­мим­ся с исто­ри­ей Моск­вы раз­ных лет.

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