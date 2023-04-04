ТУЛА: Пресс-конференция кинофестиваля «Свой путь»

6 апреля в 12:00 в «Атриуме» (Тульский Кремль, Менделеевская, 2) состоится пресс-конференция, посвященная старту показов «Свой путь. Избранное» в Туле.

Международный кинофестиваль «Свой путь» – проект о людях, которые не боятся идти своей дорогой в жизни. Фестиваль призван создать благоприятную среду для эффективного и уважительного диалога между людьми, вдохновить людей на поиск своего пути в жизни и развитие лучшего в себе и одновременно содействовать появлению фильмов о людях (этносах, народах, странах и др.), успех которых стал возможен благодаря следованию своим путем.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

В программу показов в Туле вошли 19 фильмов-участников Международного кинофестиваля «Свой путь». Это фильмы-победители в различных номинациях, а также фильмы, вызвавшие самые яркие дискуссии. По результатам зрительского голосования будет определен лучший фильм фестиваля в Тульском регионе.

«Свое путешествие программа «Свой путь. Избранное» начнет с Тулы. Мы представим не только фильмы, ставшие призерами кинофестиваля «Свой путь», но и картины, которые были в шаге от ГРАН-ПРИ, получив высокие балы по зрительскому голосованию, потому что по-настоящему полюбились зрителям и вызвали их яркие эмоции и горячие обсуждения. Для нас мнение зрителей так же важно, как и оценка экспертного жюри. Теперь мы хотим посмотреть, какой отклик эти фильмы вызовут у зрителей Тулы, кого они выберут победителем. А для других регионов, возможно, мы изменим программу», – рассказывает президент фестиваля «Свой путь» Юлия Быба.

Президент кинофестиваля «Свой путь» Юлия Быба

Почетными гостями фестиваля в Туле станут: актрисы театра и кино Инга Оболдина, Виктория Тарасова, Дина Корзун, Татьяна Чердынцева, Ольга Хохлова, драматург, сценарист Ярослава Пулинович, обозреватель «Российской газеты», лауреат премии «ТЭФИ», режиссер, сценарист Максим Васюнов, генеральный продюсер Триколор Михаил Анисимов.

Михаил Анисимов

Виктория Тарасова

Спикерами пресс-конференции выступят: президент Международного кинофестиваля «Свой путь» режиссер, продюсер, кандидат политических наук Юлия Быба, член жюри неигрового конкурса Международного кинофестиваля «Свой путь», обозреватель «Российской газеты», лауреат премии «ТЭФИ», режиссер, сценарист Максим Васюнов, генеральный продюсер Триколор Михаил Анисимов, актриса театра и кино Виктория Тарасова.

Максим Васюнов (на фото справа)

Также на пресс-конференции будут объявлены итоги конкурса «Назови своего героя, Тула!». Всем жителям региона было предложено на главной странице официального сайта фестиваля www.mywayfestival.ru оставить имя ныне здравствующего туляка (это может быть известная личность из любой сферы деятельности – политик, актер, врач, спортсмен, учитель, журналист и др.), которого они считают настоящим героем современности. Победители будут приглашены на мероприятия смотра для совместного обсуждения фильмов. Голосование еще продолжается.

Вечером того же дня в 18:00 – торжественное открытие фестиваля в творческом индустриальном кластере «Октава» (г. Тула, Центральный переулок, 18).

По вопросам аккредитации обращаться: Наталия Егорова (пресс-секретарь), pressa@mywayfestival.ru .

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