«Москвариум» провел адаптированную экскурсию для детей с РАС и их семей

2 апреля во Всемирный день распространения информации об аутизме научно-развлекательный комплекс «Москвариум» провел адаптированную экскурсию для детей с расстройством аутистического спектра и их родителей. На экскурсии ребятам в доступной и увлекательной форме рассказали об обитателях океанариума.

Уже более семи лет, являясь социально ответственным бизнесом, «Москвариум» проводит адаптированные занятия и тематические экскурсии для детей с различными ОВЗ и для детей с инвалидностью. Такие особенные гости океанариума могут бесплатно приходить на лекции и занятия научно-развлекательного комплекса, принимать участие и выступать с докладами на детских конференциях.

2 апреля в океанариуме подготовили специальную программу для детей с расстройством аутистического спектра и их родителей. Специалисты «Москвариума» провели для них экскурсию по основной экспозиции, насчитывающей 12 000 водных обитателей, на занятии в Лектории дети смогли прикоснуться к кошачьей акуле и морским звездам, а завершился день на новой интерактивной выставке «Путь Воды», недавно открывшейся в «Москвариуме».

«Создание доступной, инклюзивной и познавательной среды, организация комфортного и увлекательного досуга для семей с детьми с ОВЗ - один из приоритетов «Москвариума» как социально-ответственной компании. Важно, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от своих особенностей, мог прикоснуться к тайнам Мирового океана. Все годы работы нашего комплекса мы стремимся делать наш Аквариум понятным и интересным для всех», – рассказала руководитель отдела развития культурно-познавательных программ «Москвариума» Анна Павлова.

Специальные программы в «Москвариуме» проходят одновременно с всероссийским инклюзивным фестивалем «#ЛюдиКакЛюди». Четвертый год подряд «Москвариум» становится одной из площадок проведения активностей фестиваля, который освещает проблемы и потребности людей с расстройствами аутистического спектра. В рамках фестиваля ведущие эксперты и специалисты в области медицины, социальной защиты и образования выступают с лекциями о практических инструментах и возможностях получения помощи для людей с РАС и их близких.

Также научно-развлекательный комплекс «Москвариум» на постоянной основе реализует льготные тарифы для детей с ОВЗ и для детей с инвалидностью. В рамках льготной программы комплекс ежедневно посещают дети с особенностями развития. Кроме того, Москвариум проводит активности для слепых и слабовидящих гостей, в комплексе представлена коллекция специальных муляжей и рельефно-графических пособий, которые позволяют незрячим посетителям знакомиться с морскими обитателями.

Уже более шести лет Москвариум сотрудничает с ГБОУ ШОР №1 для обучения и реабилитации слепых, ГКОУ СКОШИ №31 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и последствиями полиомиелита, ГБОУ Школа №1748 «Вертикаль». Научно-развлекательный комплекс проводит занятия и семинары со специальными пособиями для учителей и экскурсоводов. В своих стенах «Москвариум» принимает группы ребят с ОВЗ из регионов России, в частности, из Екатеринбурга, Новосибирска, Ижевска.

В стратегические планы «Москвариума» как социально ответственного бизнеса входит дальнейшая реализация проектов по созданию познавательной инклюзивной среды и образовательных программ для детей с ОВЗ и их родных.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.