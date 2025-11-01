Турецкий певец Махсун Кырмызыгюль потряс Москву

Легендарный турецкий певец Махсун Кырмызыгюль впервые с концертом выступил в Москве, собрав до отказа весь концертный зал. Такого ажиотажа и огромной любви к своему творчеству в Москве даже сам артист не ожидал, и был приятно удивлен тем, что из разных уголков России к нему приехали на концерт.

2,5 часа живого выступления практически без передышки и с танцами, и с ансамблем из лучших музыкантов Турции и с более, чем 4 тыс. зрителями в КЗ «Москва» – так состоялся большой сольный концерт Махсуна Кырмызыгюль в столице.

Вечер певец начал с известной песней Sevdigim (Любимая) из нашумевшего сериала Aska Surgun (Любовь и ненависть), в котором артист сыграл главного героя. С самых первых песен вместе с Кырмызыгюль пел весь зал и так от и до конца концерта. Певец был потрясен тем, насколько в России хорошо знают его песни и признался, что этот вечер для него незабываемый и взял слово с каждого, что они вновь все придут на его концерт в следующий его приезд в Москву. Напомним, что Махсун Кырмызыгюль 16 лет не давал сольных концертов, так как был занят съемками в сериалах, а также съемками собственных фильмов, в которых он выступает в качестве режиссера и сценариста.

Несмотря на долгий перерыв в гастрольной деятельности, великолепный голос певца и то, как он каждую песню, каждую ноту через себя пропускал, заметили все зрители. Махсун Кырмызыгюль оказался поистине душевным и многогранным артистом. «Моя мама таскала камни, чтобы заработать на хлеб. И меня это очень расстраивало, какой тяжелой работой занимается она, поэтому он в 6 лет начал продавать воду и все заработанное отдавал маме. Оказалось, что мама копила все мои деньги и однажды она спросила, о чем я мечтаю. О чем мог ребенок мечтать в этом возрасте? Чтобы его родители ему подарили какую-нибудь игрушку. Я попросил красный велосипед. Так у меня появился велосипед», — с улыбкой вспоминал певец.

Этот вечер для него стал особенным во всем – артист курдского происхождения ностальгировал не только о своем детстве, но и о том, как он начал карьеру певца в 12 лет, переехав из Диярбакыра в Стамбул. «Моя мама меня благословила и сказала, что она каждый Божий день будет за меня молиться, что я должен стать известным артистом. Получив благословение матери, я поехал в Стамбул выступать в казино. Тогда казино было модно и популярно. Там я познакомился с талантливой певицей, которая лишилась одного глаза. Меня очень тронула ее история. У нее был прекрасный голос, но она сказала, что у меня дар, что я должен стать певцом, о котором будут знать все», — рассказал он, при этом наглядно из тех времен показал видео с выступления той певицы в казино, а также своих выступлений, когда он мальчишкой начинал карьеру певца. Артист на мгновение вернулся в свои 12 лет и спел дуэтом с самим собой в прошлом и настоящем, выведя на экран себя в том казино. Зал аплодировал стоя.

На этом воспоминания не закончились. Певец рассказал о своих первых хитах Bebegim (Моя малышка), Sevdaliyim (Влюблен), Herseyim sensing (Ты мое все) и о том, как зародились эти клипы. «Мне многие говорили, что, как и большинство начинающих артистов, я буду певцом всего одного хита. Но я не стал слушать своих злопыхателей и продолжил записывать альбомы. И вот однажды я познакомился с режиссером Хильми Топалоглу, который, увидев меня сказал, что я прекрасно выгляжу внешне и, что у меня отличное телосложение, что на вид я словно испанец. Я напрягся, не понял к чему это он ведет разговор. И тут он выдал – будешь учиться танцам: фламенко и танго. Я послушался его и взял уроки танцев, и мы сняли первый клип, который взорвал все представления людей, и тем самым продал 2 млн 700 копий своего альбома. После такого успеха больше никто плохо обо мне не говорил больше. Каждый раз я приходил на съемки клипов песен, и я не знал, чего ожидать от режиссера. Все, что я вытворял в клипах у меня в голове не укладывалось, но он умел убеждать», — с благодарностью вспоминал Кырмызыгюль свое сотрудничество с Топалоглу, который давно покинул этот мир.

Певец поблагодарил всех ушедших из этого мира артистов, с которыми ему приходилось когда-либо сотрудничать, и исполнил песню Hayat sen cok garipsin (Жизнь, ты очень странная). Как и свойственно всем режиссерам, все, что артист рассказывал, он наглядно на экране демонстрировал, показывая старые видеосъемки и кадры из своей жизни.

Однако на этом душевный вечер не закончился. Самая известная песня певца во всем мире Belalim (Моя беда), в клипе которой певец оплакивает свою девушку больную раком, в этот вечер оставил след в сердцах всех пришедших на концерт. Певец рассказал историю девушки из России по имени Нателла, которая сегодня должна была быть на его концерте. Как ему сообщили, она мечтала побывать на его концерте, но 20 дней назад этой девушки не стало из-за онкологии. Кырмызыгюль посвятил песню Belalim прекрасной Нателле, которая украсила своей красотой экран в зале. Вместе с певцом плакали все зрители.

Несмотря на ностальгию и печали, певец между делом успевал зажечь всех пришедших своими веселыми песнями и танцами, не давая своим поклонникам уйти в грусть. А с песней Dinle (Послушай), вместе с ним танцевал весь зал. Завершая концерт на позитивной ноте, Махсун Кырмызыгюль поблагодарил всех гостей, а также своих музыкантов и организатора мероприятия Саида Гасанова и его команду, без которых эта встреча не состоялась бы. Уходя певец сказал, сказал не прощай, а до встречи, Москва.

2,5 часа концерта пролетели как одно мгновение, а с ночи после выступления Махсуна Кырмызыгюль, все социальные сети взрываются положительными эмоциями зрителей. А сам певец на своей официальной странице еще раз отметил, что это был поистине невероятный вечер для него и, обращаясь, к своим поклонникам сказал, что он благодарен каждому, кто пришел на этот концерт, билеты на который были распроданы за несколько дней, и всех, кто внес свой вклад. «Я никогда не забуду этот вечер. Я люблю вас всех», — написал певец, отметив на видео надпись — «Вы потрясающие» на турецком, а напротив признания ему в любви от зрителей — «Ты потрясающий». В комментариях множество благодарностей за прекрасный вечер, что это он всех их потряс своим выступлением, что его снова и снова будут ждать в России.

Сугра ГАДЖИЕВА