Творчество художника-графика, иллюстратора, живописца Александра Антонова представят в Галерее «Колокольников, 17»

Благотворительный Фонд «Координационный центр культурного наследия» и Галерея «Колокольников, 17» представляют выставку произведений Александра Антонова — художника-графика, иллюстратора, живописца.

Признанный мастер книжной иллюстрации впервые представит свою станковую графику, большая часть из которой создавалась в последнее десятилетие. Представленные на выставке работы становятся логическим продолжением многолетней работы автора с книжным текстом, с той лишь разницей, что здесь автор становится иллюстратором своих собственных образов. Впервые представленные публике живописные полотна Александра Антонова продолжают и расширяют сюжеты его графических работ и дают возможность взглянуть на творчество автора с новых сторон.

«Александр Антонов принадлежит к поколению мастеров, пришедших в искусство в 1960–1970-х годах, и по сей день успешно продолжающих отстаивать свое право на метафорический, предельно условный и субъективный пластический язык, на иносказательное, парадоксальное истолкование реальности и литературного текста. Работы Антонова сразу узнаются благодаря причудливой образности, осязаемой фактурности, эксцентричной, часто — совершенно иррациональной организации пространства. Мир его образов непредсказуем и обманчив, катастрофически хрупок и неустойчив, гротескно-фантасмагорическая среда обитания персонажей напоминает обветшавшие, разваливающиеся на глазах театральные декорации. Творчество А. Антонова стало очень заметным, показательным явлением и в книжной, и в станковой графике последних четырех десятилетий; многие произведения, которые он иллюстрировал, уже трудно представить себе в другой изобразительной трактовке.» (Д. Фомин)

По мнению автора, его работы — хроника исчезающей жизни, экзистенциальный дневник. В то же время, автор подчёркивает, что ни на чём не настаивает, а вся система его графики — лишь констатация заблуждений, миражи подсознания, грёзы, не контролируемые назойливым разумом. Память и подсознание создают немыслимые сюжеты — сотворения мира, внутриутробной вечности, мира снов, обмолвок, забытья, больной совести, неизжитых и неизживаемых комплексов ущербного сознания, кроссворды с непредсказуемым количеством букв, ребусы, где на вопрос нужно отвечать вопросом и пожатием плечами.

Александр Антонов родился в Москве в 1946 году. В 1974 году окончил графический факультет Московского полиграфического института. Начав свой творческий путь в 1967 году в журнале «Знание-сила», ставшем в тот момент одним из ведущих иллюстрированных периодических изданий страны, Александр Антонов наиболее ярко проявил себя как книжный иллюстратор и мастер офорта.

Художник оформил более ста изданий, им создано более двух тысяч иллюстраций — как к произведениям художественной литературы, так и к научно-популярным изданиям. Среди его книжных работ — иллюстрации к произведениям Андрея Платонова, Габриэля Гарсиа Маркеса, Томаса Манна, Александра Чаянова, Жоржа Брассенса, Виктора Пелевина, Фридриха Дюрренматта, Юрия Олеши, Льюиса Кэррола, Вальтера Скотта, Рея Бредбери, Герберта Уэллса. Многие из этих книг были впервые опубликованы на русском языке именно с иллюстрациями Александра Антонова. Книги с его иллюстрациями издавались в США, Германии, Франции, Чехии, Южной Корее. Его работы регулярно выставляются на российских и международных выставках, находятся в частных коллекциях в США, Германии, Франции и России. Александр Антонов — член Московского союза художников, заслуженный художник РФ. В 2020 году была издана монография со стихотворениями Александра Антонова и графикой разных лет.

Общность авторов, к которой принадлежит Александр Антонов, ещё предстоит описать. Начало его творческой биографии совпало с эпохой «застоя», однако его творчество сложно классифицировать как в категориях официального искусства, так и в категориях искусства неофициального. Его творческая биография отрицает оппозицию «официального» и «неофициального» в советском искусстве, иллюстрируя тезис о состоянии «вненаходимости», предложенный Алексеем Юрчаком для описания этой эпохи.

Даты работы выставки: 22 апреля – 18 мая.

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