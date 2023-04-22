Выставка «Марсовы труды» открывается в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас»

22 апреля в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас» открывается выставка «Марсовы труды», которую представляет музей-заповедник «Архангельское». В экспозиции представлено более 130 предметов из собрания князя Николая Борисовича Юсупова, среди них — книги XVII–XIX веков по военному делу, живопись, предметы декоративно-прикладного искусства, научные приборы, артиллерийские орудия, бытовые предметы из фондов «Архангельского».

Представленные экспонаты из собрания музея-заповедника «Архангельское» отражают все аспекты военного дела – от общефилософских и юридических проблем войны и мира до специальных дисциплин: тактики, фортификации, артиллерии, топографии, военного законодательства, пенсионного обеспечения бывших военнослужащих. Незаурядный художественный облик многих изданий напрямую связан с достижениями искусства книгопечатания в Европе того времени.

Слава античных героев, предания о ратной службе предков, примеры доблести современников составляли стержень фамильного и сословного воспитания дворянина в XVIII столетии. Поэтому сочинения по военной истории широко представлены в библиотеке князя Н.Б.Юсупова. Среди них – труды греческих историков Фукидида и Ксенофонта, римского полководца и классика военной мысли Гая Юлия Цезаря, «История Тридцатилетней войны» поэта и философа XVIII века Фридриха Шиллера. Большой интерес представляют жизнеописания военачальников, в том числе первая прижизненная биография А.В. Суворова, написанная дипломатом и художником Ф.И. Антингом, а также аналитический портрет шведского короля-полководца Карла XII в сочинении его младшего «коллеги» – короля Пруссии и военного реформатора Фридриха II. Несколько десятков изданий, включая карты, составляет подборка литературы по военной истории наполеоновских войн.

Сочинения по артиллерии в библиотеке Н.Б. Юсупова немногочисленны, но могли служить в середине XVIII века основой систематического учебного курса. Особенно интересны «Записки» П. Сюриреи с множеством иллюстраций и «Французский бомбардир» Б. Белидора, который первым составил подробные таблицы стрельбы, основанные на математических расчетах.

Представленные музеем-заповедником «Архангельское» книги из коллекции Юсупова дают широчайших круг сведений – от теоретических проблем баллистики до описаний действия пороха, устройства огневых точек, особенностей орудий разных стран, способов прицеливания, транспортировки орудий и т.п. Книжные иллюстрации знакомят и с искусством оружейников, зачастую придававших пушкам вид настоящих произведений декоративного искусства.

Тематическую завершенность юсуповскому собранию военной литературы придают книги, посвященные военной медицине, организации повседневной жизни армии, обеспечению «инвалидов» (то есть вышедших в отставку). Старинные военные книги Юсуповы бережно хранили вместе с другими художественными сокровищами семьи, сыгравшей заметную роль в судьбе России.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.