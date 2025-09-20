«Ты как море»: группа Лаба представила слушателям новую песню

Песня «Ты как море« группы Лаба — второй трек в дискографии набирающего популярность проекта.

В песне рассказывается об ощущении внутренней силы, которая появляется, когда ты рядом с любимым человеком. «Море, солнце, свобода, – желание оставить всё лишнее, чтобы побыть вместе», – говорят музыканты о новом треке.

Музыкально композиция сочетает мягкую мелодию, а нежный голос вокалистки Тани Брайт создаёт атмосферу уюта под простые гитарные аккорды без лишнего пафоса.

Слушатели отмечают, что «она цепляет своей искренностью и универсальностью».