У красоты нет возраста: агентство IMA Lemle активно развивает возрастной моделинг в России

«Красота не имеет возраста» – этой политики модные дома по всему миру придерживаются уже более десятилетия, а тренд на возрастной моделинг продолжает развиваться. Например, в 2014 году на одном из показов Balenciaga одежда была продемонстрирована на обычных людях разных национальностей, возрастов и комплекций, а в 2016 году универмаг Harvey Nichols нанял для своей рекламной кампании 100-летнюю модель Марджори Гилберт.

Возрастной моделинг – это тренд современного и продвинутого общества, а некоторым известным моделям 65-75 и более лет. В России тенденция моделинга в любом возрасте тоже актуальна. Даже в проекте губернатора Московской области «Активное долголетие» занятие дефиле и позирование вынесены в отдельные дисциплины, позволяющие людям старшего поколения чувствовать себя значимыми, нужными и привлекательными.

Взрослая зрелая красота – это настоящее богатство общества, а сегодняшние осознанные зрелые женщины активно способствует его поддержанию. Так, например, агентство IMA Lemle занимается помощью в старте карьеры для любой женщины, которая хотела бы попробовать себя в новых для нее направлениях. Современные технологии PR и социальных сетей позволяют развиваться в моделинге или фэшн-индустрии в разном возрасте.

Модельное агентство IMA Lemle является одним из лидеров рынка, который помог огромному количеству женщин посмотреть на себя по-новому, увидеть свою зрелую красоту, стать примерами для других, а также радовать своих детей и внуков новым занятием, приносящим им моральное удовлетворение и признание.

«Никто кроме нас не давал ранее возможности женщинам "не моделям", начать строить карьеру в моделинге: выходить на международную арену, публиковаться в журналах L'Officiel, Harper's Bazaar и многих других, или даже оказаться на мировом подиуме. В нашей академии женщины из России, Казахстана, Беларуси и многих других стран получили возможность презентовать себя на международном уровне», – комментирует представитель IMA Lemle Вероника Лемле, стилист-имиджмейкер, фэшн-продюсер и модельный коуч.

Обучение происходит на современной диджитал платформе онлайн в режиме реального времени. Агентство активно борется с устаревшими установками, согласно которым, модель – это юная девочка с параметрами 90-60-90 (стандарты 90-х годов) и дискриминацией людей старше 50-60 лет. Преодоление установок эйджизма позволит людям в возрасте заниматься любимым делом без страха осуждения со стороны общества.

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